Восьмая планета - Нептун вступит в противостояние с Солнцем

14 сентября — противостояние планеты, 1 декабря — стояние Нептуна, переход от попятного движения к прямому. Фото: Московский планетарий

14 сентября восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы - Нептун вступит в противостояние со светилом. Расстояние между ледяным гигантом и Землёй будет наименьшим в году и составит 4,32 млрд км, что в 29 раз больше расстояния от нашей планеты до Солнца.

Наступают наилучшие условия для наблюдения за Нептуном, однако найти его без телескопа от 100 мм практически невозможно. В сентябре планета в течение всей ночи располагается в южной стороне неба в созвездии Водолей.

"20 сентября вечером полная Луна окажется в четырёх градусах юго-восточнее планеты", - сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Так Нептун будет легче отыскать на небе. В телескоп или сильный бинокль он заметен в виде крошечного шара голубого цвета. В октябре планету можно будет также искать в течение всей ночи, а в ноябре и декабре - только до полуночи.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Справка 23 сентября 2021 года исполняется 175 лет со дня открытия Нептуна Иоганном Галле по расчётам Урбена Леверье в пределах предсказанного положения. Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчётам, а не путём регулярных наблюдений. Назван в честь римского бога морей. Планета относится к классу ледяных гигантов (в него входит также Уран), которые состоят в основном из воды, аммиака, метана, сероводорода и скальных пород (в космосе такие вещества существуют в твёрдом агрегатном состоянии). Средняя температура на них достигает около −220 °C. Нептун свершает один оборот вокруг Солнца за 165 лет. У него известно 14 спутников, однако все они видны только в сильные телескопы, он также окружён слабыми кольцами. Его масса в 17 раз превосходит массу Земли, а диаметр Нептуна почти в 4 раза больше земного и равен 49 528 км, напомнили в Московском планетарии.

Противостояние - это такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и небесным телом. В такие моменты настают благоприятные условия для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна), поскольку они находятся на минимальном расстоянии от нашей планеты и полностью освещены светилом.

Противостояния Нептуна повторяются каждый год в сентябре. Например, в прошлом году событие состоялось в ночь на 12 сентября, а в 2022 году ожидается 17 сентября.

Фото: Московский планетарий