Ступень ракеты-носителя "Союз-2.1б" может упасть на границе Свердловской области и ХМАО

Падение ступеней комических ракет на территории Среднего Урала уже случались. Фото: Роскосмос

14 сентября в 21:07 по московскому времени с космодрома Байконур запустят ракету "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb. Ракета будет лететь по северной траектории, её 2-я ступень может упасть на безлюдной границе Свердловской области и ХМАО.

Жители Среднего и Южного Урала смогут наблюдать в биноли или телескопы сгорание этой ступени, примерно через пять минут после старта.

"Выведение аппаратов обеспечивается на орбиту высотой 450 км, после чего спутники самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей. Сейчас группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 288 космических аппаратов. Предстоящий старт должен довести количество аппаратов OneWeb на околоземной орбите до 322. Низкоорбитальные космические аппараты предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом", - рассказали в Роскосмосе.

Ожидается, что ракета-носитель после запуска пролетит над Кызылординской, Карагандинской, Костанайской областями Республики Казахстан, Курганской областью, Свердловской областями, Ханты-Мансийским автономным округом, Ямало-Ненецким автономным округом РФ.

Падение отделяемых ступеней ракеты не представляет опасности для людей. Они, как правило, приземляются в безлюдной лесистой местности. Добавим, что падение ступеней комических ракет на территории Среднего Урала уже случались. Например, в феврале 2019 года во время запуска ракеты "Союз 2.1б" администрация Североуральского ГО просила местных жителей и туристов воздержаться от походов в лес.