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Общество / Космос
16 сентября 2021, 08:19

SpaceX запустила в трёхдневный полёт корабль Crew Dragon с гражданским экипажем

SpaceX запустила в тёхдневный полёт корабль Crew Dragon с гражданским экипажем

Планируется, что посадка произойдёт через трое суток на воду в Атлантическом океане. Фото: скрин с сайта компании SpaceX.

В экипаж американского корабля Crew Dragon входят четыре человека. Ожидается, что во время трёхдневного полёта они достигнут высоты 575 км. Это на 150 км выше орбиты МКС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём состоялся штатно в 3:02 по московскому времени. Планируется, что посадка произойдёт на воду в Атлантическом океане.

"Первый в мире полностью гражданский космический полёт человека на орбиту - из исторического стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Приблизительно через три дня после старта Dragon и команда Inspiration4 приведут себя на одну из нескольких возможных площадок приземления у побережья Флориды", - говорится на сайте компании SpaceX.

В экипаж входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски и 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, увлекающийся пилотированием реактивных самолётов. Известно, что он оплатил все четыре места на корабле и выступает командиром корабля.

Фото: с сайта компании

У экипажа благотворительная и научная миссии: собрать средства для больницы в Мемфисе и изучить влияние невесомости на организм человека.

Компания SpaceХ со штаб-квартирой в городе Хоторн в Калифорнии основана в 2002 году как производитель космической техники акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском, как он говорил, с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса. Первый для компании запуск ракеты-носителя Falcon 1, завершившийся аварией, прошёл в марте 2006 года.

5 октября Роскосмос запустит к МКС творческий экипаж. В его составе будут режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они будут снимать первый в истории художественный фильм на борту станции. Рабочее название картины - "Вызов". Актриса и режиссёр завершают ускоренную космическую подготовку.

Областная газета Свердловской области

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