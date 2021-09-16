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Общество / Космос
16 сентября 2021, 14:08

Побит рекорд по числу людей, одновременно находящихся на орбите Земли

МКС

На МКС сейчас находятся семь человек, среди которых российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, американские, японские и французские космонавты. Фото: сайт Роскосмоса.

В четверг, 16 сентября, на орбите Земли находятся одновременно 14 человек. Это рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей, который ранее был установлен в 1995 году.

Как сообщает "Российская газета", на МКС сейчас находятся семь человек, среди которых российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, американские, японские и французские космонавты. Ещё трое готовятся к возвращению на Землю с китайской орбитальной станции Tiangong - они проработали на станции три месяца.

Кроме того, как сообщала ранее "Областная газета", сегодня SpaceX отправила в космос корабль Crew Dragon, экипаж которого состоит из четырёх человек. Во время трёхдневного полёта они достигнут высоты 575 км.

В сумме на данный момент на орбите Земли находятся 14 человек. В 1995 году, по словам историка космонавтики Александра Железнякова, на орбите находились 13 космонавтов - шесть на российской орбитальной станции "Мир" и семь - на американском корабле Space Shuttle Endeavour.

Областная газета Свердловской области

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