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Общество / Космос
16 сентября 2021, 14:41

Роскосмос обратил внимание на ракетно-космические предприятия Среднего Урала

Глава Роскосмоса посетил Свердловскую область 15–16 сентября 2021 года.

Дмитрий Рогозин (в центре) обсудил с руководством НПО автоматики перспективы работы предприятия по гражданской тематике. Фото: Роскосмос

Завершается рабочий визит в Свердловскую область генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. За два дня руководитель госкорпорации встретился с главой региона Евгением Куйвашевым и посетил крупнейшее предприятие ракетно-космической отрасли Среднего Урала – НПО автоматики в Екатеринбурге.

Первым делом Дмитрий Рогозин побывал на НПО автоматики, где ему показали процесс сборки цифровой системы управления для ракет-носителей семейства «Союз-2». Именно на них с апреля 2020 года доставляют космонавтов на Международную космическую станцию. Глава Роскосмоса высоко оценил возможности предприятия по производству современных бортовых компьютеров и выразил уверенность в том, что эти разработки найдут большое применение в гражданском секторе. Тем более, что НПО автоматики уже порядка десяти лет активно внедряет интеллектуальные решения в сельское хозяйство, автомобильный транспорт и сферу ЖКХ. В скором времени на космодроме «Восточный» должны появиться беспилотные уборочные машины с уральской системой управления.

– Машины будут обеспечивать уборку, в том числе от снега, мусора, чтобы никто не принимал самодурных решений, выезжая на полосу, когда там садится или взлетает самолёт, – отметил Дмитрий Рогозин. – Мы хотим это отработать, и если у нас получится, а у нас точно получится, тогда мы скажем, что на космодроме «Восточный» такая система введена, давайте её вводить дальше на все терминалы нашей страны.

После общения с сотрудниками НПО автоматики руководитель Роскосмоса провёл встречу с губернатором Свердловской области. Они поговорили об участии свердловских предприятий в перспективных космических и коммерческих проектах. Глава региона подчеркнул, что, наряду с основной деятельностью, предприятия ракетно-космической отрасли оказывают серьёзную поддержку системе здравоохранения в период пандемии. Да и в целом научно-исследовательский задел, которым обладают уральские инженеры, может многократно увеличить портфель их заказов в разных областях машиностроения.

  • Опубликовано в №172 от 17.09.2021 под заголовком «Урал – космосу!»

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Областная газета Свердловской области
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