Российские космонавты проголосовали на выборах с борта МКС

Находясь на орбите, российские космонавты стараются участвовать во всех значимых событиях на Земле - поздравляют россиян с праздниками, записывают обращение и даже голосуют на выборах. Фото: опубликовано на странице Олега Новицкого

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, которые сейчас находятся на орбите, смогли поучаствовать в голосовании на выборах депутатов Госдумы. Один из них голосовал онлайн, другой - через доверенное лицо.

Свои голоса жители орбитального дома отдали в первый день трёхдневного голосования - 17 сентября. Пётр Дубров проголосовал через доверенное лицо, которым стал российский космонавт Олег Кононенко. Находящийся на МКС избиратель выразил своё решение по закрытому каналу связи, а космонавт, выступающий доверенным лицом, отразил его в бюллетене.

Олег Новицкий сделал свой выбор электронно - через официальный портал мэра и правительства города Москвы Mos.Ru, сообщили в Роскосмосе. Он стал вторым россиянином, который голосует онлайн, находясь на орбите. Первым стал космонавт Анатолий Иванишин. Это произошло 1 июля 2020 года, когда жители России голосовали за поправки к Конституции.

Напомним, что голосование в России продолжится в субботу и воскресенье. Избирательные участки будут работать 18 и 19 сентября с 8:00 до 22:00.

Российские космонавты на МКС голосуют через доверенных лиц с 2000 года, когда на станцию прибыла первая долговременная экспедиция. Сеанс связи организуют из Центра управления полётами. При процедуре присутствует председатель территориальной избирательной комиссии города Королёва (там находится ЦУП). Доверенных лиц обычно выбирают сами космонавты задолго до выборов - пишут письмо в избирком с просьбой назначить конкретного человека. Подробнее об этом писала "Облгазета" в материале "Голос сверху: как голосуют космонавты и в чём особенность таких выборов с точки зрения права?" в 2018 году, когда на МКС находился екатеринбуржец Сергей Прокопьев.