Ярче Юпитера: в конце сентября свердловчане увидят МКС

5 октября на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко для съёмок фильма. Фото: российского космонавта Ивана Вагнера

В конце сентября жители Свердловской области смогут увидеть в небе Международную космческую станцию. Вечером 24 и 25 сентября её полёты будут самыми яркими.

Сегодня наблюдать за МКС можно с 20:56 до 21:00, а завтра - с 20:09 до 20:14 и с 21:46 до 21:48.

"Станция будет ярче, чем жемчужина ночного неба - Юпитер. На 24 сентября обещают малооблачную погоду. Не долетая до Юпитера, станция уйдёт в тень, что добавит интриги её движению на небе", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

МКС будет видна в небе над Уралом до вечера 2 октября включительно. Публикуем график видимых пролётов станции.

Обычно она показывается для наблюдателей с Земли на несколько минут в юго-западной части неба в виде букв "Н" или "Г". От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению. При наличии небольшого телескопа у уральцев есть шанс разглядеть её солнечные батареи.

Отметим, что Юпитер после противостояния с Солнцем хорошо виден всю ночь на юге. Диск полосатого гиганта различим в бинокль, как и четыре его крупных спутника, а в небольшой телескоп на поверхности планеты можно увидеть полосы и другие детали.

Фото: график полётов МКС

Известно, что сегодня орбиту станции понизят на 1,2 км для подготовки к прилёту экипажа с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Это позволит обеспечить максимально точную стыковку корабля "Союз МС-19" и посадку экипажа корабля "Союз МС-18" через 11 дней на Землю.

Сейчас на борту орбитального дома находятся два российских космонавта – Олег Новицкий и Пётр Дубров. В октябре они будут встречать творческий экипаж, который прилетит 5 октября снимать космический фильм.

Фото: схема полёта МКС