Магнитная буря накрыла Землю в конце сентября

С таким погнозом выступили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Фото: с сайта лаборатории

Сегодня, 27 сентября днём ожидается магнитная буря. Затем магнитосфера Земли будет возмущённой 28 сентября, 5 и 10 октября.

Такой прогноз дали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Магнитная буря начнётся после 12:00 по московскому времени и звершится до 18:00.

Учёные прогнозируют, что она будет слабая, первого уровня из пяти. Такая буря не опасна для здоровья. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым всё же следует особенно следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Иногда магнитная буря может приводить к сбоям в электрооборудовании и росту радиационной нагрузки на космические средства.

Отметим, что к Земле пришли облака солнечной плазмы, выброшенные при вспышке на Светиле 23 сентября. Тогда была зафиксирована четвёртая по силе вспышка в этом году с баллом M2.7.

"Наиболее крупное событие, вспышка уровня X1.5, произошла в этом году 3 июля, следующим в рейтинге идёт событие от 28 августа мощностью M4.7 (после этого магнитные бури были зафиксированы в начале осени - прим. ред.), на третьем месте - вспышка уровня M3.9, произошедшая ещё 7 мая. Четвёртая произошла 23 сентября. Балл сентябрьской вспышки не является рекордным, и значимых последствий она создать не должна. Но нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь", - пояснили в лаборатории.

Добавим, что магнитосфера нашей планеты приходит в возмущённое состояние, когда в неё попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Одно из проявлений магнитной бури – полярное сияние, которое не раз удавалось заснять космонатам, находящимся на борту Международной космической станции.

Фото: космонавта Роскосмоса Олега Артемьева