Российский космонавт заснял канарскую лаву с орбиты

Извержение вулкана на канарском острове в районе населённого пункта Эль-Пасо началось 19 сентября. Фото: космонавта Олега Новицкого

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий заснял с борта Международной космической станции испанский остров Пальма, где уже 10 дней происходит извержение вулкана. Лава, достигшая океана, образовала там невысокий "остров" шириной более полукилометра.

Контакт потока с солёной водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов в атмосферу.

"Вчера нам с Петром Дубровым удалось заснять магму вулкана с борта Международной космической станции в ночное время суток. Очень надеемся, что никто не пострадает!" - написал сегодня Олег Новицкий.

Напомним, что извержение вулкана на канарском острове в районе населённого пункта Эль-Пасо началось 19 сентября. Потоки привели к разрушениям сотни домов. Эвакуировано более 6 тысяч жителей.