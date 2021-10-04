Уральцы увидят перевёрнутый месяц

5 октября с 5:00 уральцы смогут наблюдать на небе тонкий месяц, перевёрнутый рожками вверх. 6 октября наступит новолуние.
Полнолуние в этом месяце произойдёт 20 октября. До этого Луна встретится с Сатурном и Юпитером (14 и 15 октября), а после - с Ураном (в ночь на 22 октября).
"5 октября Луна располагается заметно севернее эклиптики и выглядеть она будет по-южному, старый серп Луны будет висеть над горизонтом "лодочкой", рожками вверх. При этом будет освещено не более 3% поверхности естественного спутника Земли. Наблюдать можно в восточной части неба низко над горизонтом", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Видимость Луны в октябре-2021:
- 1-4 – утром,
- 9-14 – вечером,
- 15-26 – ночью,
- 27-28 – после полуночи,
- 29-30 – утром.
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