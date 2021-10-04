Уральцы увидят перевёрнутый месяц

Наблюдать перевёрнутый "лодочкой" месяц можно будет в восточной части неба низко над горизонтом. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

5 октября с 5:00 уральцы смогут наблюдать на небе тонкий месяц, перевёрнутый рожками вверх. 6 октября наступит новолуние.

Полнолуние в этом месяце произойдёт 20 октября. До этого Луна встретится с Сатурном и Юпитером (14 и 15 октября), а после - с Ураном (в ночь на 22 октября).

"5 октября Луна располагается заметно севернее эклиптики и выглядеть она будет по-южному, старый серп Луны будет висеть над горизонтом "лодочкой", рожками вверх. При этом будет освещено не более 3% поверхности естественного спутника Земли. Наблюдать можно в восточной части неба низко над горизонтом", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Видимость Луны в октябре-2021:

1-4 – утром,

9-14 – вечером,

15-26 – ночью,

27-28 – после полуночи,

29-30 – утром.

Фото: Московский планетарий