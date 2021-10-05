С космодрома Байконур запустили корабль с актрисой Юлией Пересильд

Актриса Алёна Мордовина сообщила, что у членов дублирующего экипажа также может появиться возможность полететь в космос. Фото: Роскосмос

В 13:55 5 октября с космодрома Байконур впервые запустили корабль с киноэкипажем. "Союз МС-19" сделает два витка вокруг Земли и примерно через 3 часа 17 минут пристыкуется к МКС.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Это первый киноэкипаж в истории космонавтики. Они будут снимать художественный фильм "Вызов" на Международной космической станции.

Ракета стартовала с космодрома Байконур штатно. Она выведет корабль с экипажем на орбиту. На МКС экипаж встретят представители США, Японии, Франции, космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Олег Новицкий. С последним Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернутся на Землю не менее чем через 12 суток. Антон Шкаплеров останется на борту орбитального дома.

Напомним, что ранее "Союз МС-19" доработали для управления одним космонавтом. Актриса и режиссёр прошли ускоренный курс подготовки для работы в космосе. В корабле возле них находятся важные клапаны: возле Юлии Пересильд размещён клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима - клапан подачи кислорода в скафандры при разгерметизации или пожаре, а также заслонки воздушной вентиляции.

"Пуск штатно. Отделение ТПК "Союз МС-19" прошло в расчётное время", - написал в соцсетях после запуска ракеты гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Через несколько минут в Роскосмосе сообщили, что корабль успешно выведен на орбиту.

Напомним, что в составе дублирующего экипажа: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордовина. Они наблюдали за пуском ракеты с расстояния в 3 км вместе с дочкой Юлии Пересильд Анной. Алёна Мордовина сообщила, что у членов дублирующего экипажа также может появиться возможность полететь в космос.

Фото: трансляция с сайта Роскосмоса

5 фактов о фильме: Его рабочее название - "Вызов" , жанр - космическая драма .

, жанр - . Это будет история о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придётся за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС для решения важной задачи.

Ряд эпизодов будет сниматься на борту орбитального дома.

Сценаристами выступят Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко, продюсерами - гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк (генпродюсеры фильма "Холоп").

Одновременно планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые производят ракеты-носители, космические корабли, наземную космическую инфраструктуру.