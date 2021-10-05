Темы дня

Общество / Космос
5 октября 2021, 17:25

Корабль с киноэкипажем пристыковался к МКС

Ракета с кораблем стартовала сегодня с космодрома Байконур в 13:55. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Ракета с кораблем стартовала сегодня с космодрома Байконур в 13:55. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космический корабль "Союз МС-19" долетел до Международной космической станции за три часа. Он доставил на МКС киноэкипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

Стыковка прошла в ручном режиме, командир Шкаплеров перешёл на ручное управление, так как в автоматическом режиме пристыковался не удалось. Причины пока не называются. Стыковка планировалась в 17:12, однако произошла на несколько минут позже - после 17:22.

"Касание произошло", - сообщили в трансляции на сайте Роскосмоса.

После открытия переходных люков - примерно через два часа - киноэкипаж встретят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты США, Японии и Франции. На станции будет уже 10 человек. Состоится первый видеосеанс с Землёй.

Актриса и режиссер проведут на станции не менее 12 дней. Они будут снимать первый художественный фильм в космосе "Вызов". Их миссия уже началась. Затем они вернутся на Землю с Олегом Новицким, а Антон Шкаплеров останется на орбите до весны.

Напомним, что ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала с космодрома Байконур сегодня в 13:55.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.10.2021, 19:17 / Общество
Кабмин РФ разработал меры по борьбе с COVID-19 без введения локдауна
05.10.2021, 18:54 / Политика
На первом заседании свердловские депутаты выберут председателя Заксобрания
05.10.2021, 18:53 / Общество
Для жителей Светлого в Екатеринбурге организуют остановку экспресс-маршрутки №44
05.10.2021, 18:34 / Общество
Не полетевшей сегодня в космос актрисе предложили стать космонавтом
05.10.2021, 18:18 / Общество
Названа дата проведения юбилейного ПМЭФ