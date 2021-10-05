Корабль с киноэкипажем пристыковался к МКС

Ракета с кораблем стартовала сегодня с космодрома Байконур в 13:55. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космический корабль "Союз МС-19" долетел до Международной космической станции за три часа. Он доставил на МКС киноэкипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

Стыковка прошла в ручном режиме, командир Шкаплеров перешёл на ручное управление, так как в автоматическом режиме пристыковался не удалось. Причины пока не называются. Стыковка планировалась в 17:12, однако произошла на несколько минут позже - после 17:22.

"Касание произошло", - сообщили в трансляции на сайте Роскосмоса.

После открытия переходных люков - примерно через два часа - киноэкипаж встретят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты США, Японии и Франции. На станции будет уже 10 человек. Состоится первый видеосеанс с Землёй.

Актриса и режиссер проведут на станции не менее 12 дней. Они будут снимать первый художественный фильм в космосе "Вызов". Их миссия уже началась. Затем они вернутся на Землю с Олегом Новицким, а Антон Шкаплеров останется на орбите до весны.

Напомним, что ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала с космодрома Байконур сегодня в 13:55.