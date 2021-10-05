Не полетевшей сегодня в космос актрисе предложили стать космонавтом

Юлия Пересильд крайняя слева, Алёна Мордовина крайняя справа. Фото: Роскосмос

Актрисе Нового Драматического театра Алёне Мордовиной предложено войти в отряд космонавтов. Она стала второй в кастинге на главную роль в космической драме "Вызов" и вошла в состав дублирующего экипажа, который не полетел в космос.

Напомним, что в кастинге на женскую роль победила Юлия Пересильд. Сегодня после нескольких месяцев ускоренной подготовки она вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым и режиссёром Климом Шипенко отправилась на Международную космическую станцию для съёмок фильма. Космический корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту пристыковался к МКС в 17:22.

В составе дублирующего экипажа: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордовина. Они наблюдали за пуском ракеты с расстояния в 3 км вместе с дочкой Юлии Пересильд Анной. Алёна Мордовина в рамках прямой трансляции с запуска ракеты сообщила, что у членов дублирующего экипажа также может появиться возможность полететь в космос.

Уже позднее появилась информация, что Алёне Мордовиной предложено стать космонавтом. Её озвучил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости. Он отметил, что и Мордовина, и её коллега по экипажу оператор Алексей Дудин проходят по физическим и психологическим параметрам. Пока неизвестно, согласились ли они стать космонавтами. Они так же, как и основной экипаж, проходили подготовку к работе в космосе.

Напомним, что из множества заявок на роль в космической драме "Вызов" специалисты отобрали 20 претенденток. Все они проходили медицинский и творческий отбор. В итоге были приглашены три финалистки - Юлия Пересильд (играла, в том числе в фильмах "Зулейха открывает глаза", "Угрюм-река"), Алёна Мордовина (снималась в фильмах "Триггер", "Ищейка", "Звоните Ди Каприо") и Галина Каирова. Последней было сразу предложено пройти отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе. 26-летняя девушка является пилотом, она окончила Краснокутское лётное училище ГА имени И.Ф. Васина и Государственный университет управления.