«Вызов» космосу: как будут проходить съёмки первого фильма в космосе?

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко (на фото справа) будут снимать первый игровой фильм в космосе 12 дней. Помогать им будет космонавт Антон Шкаплеров (в центре). Фото: Центр подготовки космонавтов / Роскосмос

Сегодня с Международной космической станцией успешно состыковался пилотируемый корабль «Союз МС-19» с уникальным экипажем: на МКС прибыли актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Им предстоит первыми в мире снять в космосе игровой фильм с рабочим названием «Вызов». Наравне с Юлией Пересильд к полёту готовилась её дублёр актриса Алёна Мордовина. В космонавтике это обычная практика: дублёром первой женщины-космонавта Валентины Терешковой была свердловчанка Ирина Соловьёва. Никто из них до последнего момента не знал, кто же всё-таки ступит на борт корабля «Восток-6» 16 июня 1963 года и проведёт вне Земли три коротких дня, которые попадут в вечность. Космос – это всегда драма. Так было 58 лет назад, так есть и сейчас. Ведь не зря сюжет космического фильма завязан вокруг девушки-врача, которая в силу драматических обстоятельств должна за месяц подготовиться к полёту на МКС и отправиться туда для спасения жизни космонавта.

Первые во всём

Впервые о съёмке первого художественного фильма в космосе стало известно год назад, когда «Первый канал» и Роскосмос объявили кастинг на главную женскую роль в кинокартине. К претенденткам предъявили практически такие же требования, как и к женщинам-космонавтам: гражданство РФ, высшее образование, возраст 25–45 лет, рост 150–180 см, вес 50–75 кг, длина ступни не более 29,5 см, базовое знание английского языка, хорошая физическая подготовка и актёрские способности. Всего было подано три тысячи заявок, в марте отборочная комиссия выбрала 20 финалисток. Среди них были как известные актрисы – Светлана Ходченкова и Ольга Кузьмина, так и девушки обычных профессий – психолог, учёный, пилот и другие.

– Если начать расспрашивать наших соотечественников моложе тридцати, то вне зависимости от профессии и пола обнаружится, что большинство из них когда-нибудь хотели, а многие и сейчас хотят отправиться на околоземную орбиту, – отметил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст перед стартом кастинга. – Я всегда мечтал если не сам побывать в космосе, то помочь кому-нибудь это сделать. И вот однажды раздался звонок Дмитрия Рогозина (генеральный директор Роскосмоса. – Прим. ред.) и ключ к этой счастливой возможности оказался в положении «на старт». Роскосмос, выполняя свои профессиональные обязанности и реализуя новые космические программы, счёл, что может подготовить двух космонавтов-исследователей, один из которых отправится в космос для съёмок художественного фильма с рабочим названием «Вызов».

После творческого конкурса все участницы прошли врачебно-медицинскую экспертизу и физиологические исследования на центрифуге, сдали необходимые психологические тесты и продемонстрировали знание иностранного языка. В итоге Государственная комиссия в середине мая рекомендовала на главную роль в фильме Юлию Пересильд, а её дублёром зачислили актрису Алёну Мордовину. Среди режиссёров фильма кастинга не было: Климу Шипенко, который до этого в 2017 году снял на земле остросюжетную ленту «Салют-7», предложил поучаствовать в проекте Константин Эрнст. Дублёром Шипенко назначили оператора Алексея Дудина – они оба соответствовали физическим и психологическим параметрам для полёта в космос. Сопровождать киноэкипаж назначили космонавта Антона Шкаплерова, дублёром которого стал космонавт Олег Артемьев.

– В данном проекте для нас важным является не только демонстрация героизма и высокого профессионализма космонавтов и специалистов отрасли, обеспечивающих безопасность пилотируемых полетов в космическом пространстве, но и отработка возможности ускоренной подготовки к такому полёту и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в ком может неожиданно возникнуть потребность на борту станции. Это своеобразный космический эксперимент, – подчеркнул Дмитрий Рогозин.

С 24 мая основной и дублирующий экипажи приступили к тренировкам. Специально для съёмочной группы в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина разработали ускоренную программу: вместо двух лет они освоили базовые знания по конструкции российской космической техники, выживанию в экстремальных условиях и операторской работе в условиях невесомости всего за 400 часов. За всеми этапами подготовки к предстоящей миссии следили журналисты Первого канала – эти съёмки легли в основу реалити-шоу «Вызов. Первые в космосе», которое вышло в эфир в сентябре. А уже днём 5 октября с космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1 а» с космическим кораблём «Союз МС-19». Юлия Пересильд и Клим Шипенко прибыли на МКС в 17 часов 22 минут. В общей сложности они проведут на станции 12 суток, возвращение на Землю запланировано 17 октября.

Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров (на фото – сверху вниз) перед посадкой в пилотируемый корабль «Союз МС-19» на космодроме Байконур. Фото: Космический центр «Южный» / Роскосмос

Конкуренция в космосе

Сюжет фильма «Вызов» стал известен только в середине лета. Во время очной защиты проектов Фонда кино 27 июля Константин Эрнст приоткрыл завесу тайны над сценарием. Главным героем киноленты будет врач-кардиохирург Евгения. Она в прямом смысле слова живёт на работе, поэтому на воспитание своей дочери и личную жизнь времени у неё нет. Но однажды в открытом космосе происходит нештатная ситуация и космонавт Иванов теряет сознание. Его эвакуируют на МКС, но вернуть на Землю его нельзя – нагрузки при входе в атмосферу могут его убить. Чтобы сохранить ему жизнь, нужно провести операцию на сердце в условиях невесомости. Этот вызов и принимает Евгения, которую играет Юлия Пересильд.

– Несмотря на наш весёлый нрав и шутки, мы очень тяжело работали и очень устали, – сообщила Юлия Пересильд во время предстартовой пресс-конференции на Байконуре. – Это было тяжело психологически, физически и морально. Сейчас мы просто ждём момента, когда всё свершится. Думаю, что когда мы дойдём до конечной цели, все испытания покажутся не такими уж трудными. Даже если бы я знала, что ждёт меня впереди, я бы всё равно пошла на этот эксперимент.

На той же предстартовой пресс-конференции Клим Шипенко рассказал, что роль космонавта Иванова сыграет Олег Новицкий, находящийся на МКС с 9 апреля. В его спасении по сценарию будут участвовать Антон Шкаплеров и ещё один космонавт Пётр Дубров. Кадры, снятые в космосе, будут занимать в итоговом варианте картины 35–40 минут. И если для съёмочной группы это часть рабочего процесса, хоть и крайне необычного, то для Константина Эрнста кинолента «Вызов» – это прежде всего вызов самому себе. Раньше ему не раз приходилось продюсировать мероприятия мирового масштаба, например, конкурс «Евровидение-2009» или церемонию открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, а теперь его талант вышел за пределы Земли: после выхода на экраны первого фильма, снятого в космосе, все последующие будут лишь его копией. Может, в этом и есть смысл жизни людей, чтобы быть первыми в космосе?

Возможно, что так. Но за это приходится платить большую цену. Космос – это конкуренция. Психологическое напряжение между основным и дублирующим экипажами остаётся за кадром, но в реальной жизни его уровень зашкаливает. Сложно оставаться человеком, когда на кону неземная слава и почёт. Юлии Пересильд это удалось. На своей странице в Инстаграме она обратилась к Алёне Мордовиной с такими словами: «За эти месяцы столько всего происходило, происходит и произойдёт. И столько было моментов важных, сложных. И спасибо тебе, что мы друг друга поддерживаем. Что нет дурацких «женских штучек», что мы можем быть самими собой. Что несмотря на то, что ты дублирующий экипаж, ты желаешь, чтобы у нас всё сложилось. Спасибо тебе. Это на самом деле всегда трудно – уметь искренне радоваться за конкурента. Это талант!!!»

Полёт Соловьёвой

Об этом не понаслышке знает свердловчанка Ирина Соловьёва, которая была дублёром первой женщины в космосе Валентины Терешковой. Её путь в космонавтику начался на Среднем Урале. Ирина Баяновна родилась в 1937 году в Тульской области, а в возрасте двух лет переехала с семьёй в Серов. В 1954 году она поступила на строительный факультет Уральского политехнического института, где в то время учился первый Президент России Борис Ельцин. Как и его, Ирину Соловьёву привёл к вершинам Олимпа спорт. Её воспоминания записал бывший заместитель главного редактора «Областной газеты» Андрей Дуняшин: они опубликованы в его книге «По маршруту «Урал – космос».

– В начале второго курса мы с подружкой увидели в институтском вестибюле объявление об очередном наборе в аэроклуб, в секцию парашютистов, – рассказала Ирина Баяновна. – Стала заниматься там и сильно увлеклась небом, прыжками. Тогда там собралась группа сильных спортсменов… В 1959 году окончила институт и по распределению пришла в трест «Уралэнергомонтаж». И с аэроклубом не порывала. К этому времени совершила 300 прыжков, стала мастером спорта. Тогда же меня пригласили в сборную команду СССР.

В том разговоре с «ОГ» Ирина Соловьёва скромно умолчала о своих достижениях: в 1959 году она стала чемпионкой страны по парашютному спорту, на её счету было восемь мировых рекордов на точность приземления. Как вспоминал много лет возглавлявший Свердловский аэроклуб ДОСААФ Александр Фурман, Ирина Баяновна не просто пришла в команду, а стала её лидером и капитаном. Её заслуги не остались незамеченными: в 1961 году во время подготовки к чемпионату мира на Тушинском аэродроме в Москве к ней подошёл офицер из особого отдела ЦК ДОСААФ и предложил полетать на «особой технике». Ирина Баяновна посомневалась, но всё-таки согласилась. Потом были собеседования, медкомиссия, а в марте 1962 года она начала заниматься в Центре подготовки космонавтов. Вместе с ней к первому полёту женщины в космос готовились Валентина Терешкова, Валентина Пономарёва, Жанна Еркина и Татьяна Кузнецова.

– Две Валентины как-то сразу стали заводилами в группе, – вспоминала Ирина Соловьёва. – Терешкова постарше, опыт общественной работы имела, она хорошо отстаивала наши интересы перед командованием. А то ведь, бывало, в увольнительную в Москву не сходишь – дисциплина-то военная. И жизнь наша подчинялась строгому расписанию. Торопил и Королёв: ему не терпелось отправить в космос женщину, дать ещё один щелчок «американам», как называл американцев Главный конструктор.

Хотя Ирина Баяновна и назвала Терешкову с Пономарёвой первыми номерами в их женской группе, она сама привыкла быть лидером. При этом отношения между ними во время подготовки были товарищескими и ровными. Но чем ближе был день запуска корабля «Восток-6», тем сильнее нарастало напряжение внутри коллектива, а вчерашние подруги становились соперницами. Каждая из них хотела стать первой женщиной в космосе. Неспроста начальник ЦПК Михаил Одинцов сказал Терешковой 16 июня 1963 года, провожая её на стартовую площадку: «Валя, ты садишься в автобус, а улетаешь в историю».

Так и случилось. Руководитель подготовки первых советских космонавтов генерал Николай Каманин записал у себя в дневнике 29 ноября 1962 года: «Соловьёва по всем данным наиболее физически и морально вынослива, но она немного замкнута и недостаточно активна в общественной работе. Терешкова – активная общественница, способна хорошо выступить, пользуется большим авторитетом у всех, кто её знает. Хорошая, оформившаяся коммунистка». Это и послужило основанием для того, чтобы отправить в космос Валентину Владимировну, а Ирину Баяновну сделать её дублёром.

– Всё это сложно, одним словом не объяснишь, – добавила Ирина Соловьёва. – Не могу не вспомнить добрым словом первого начальника ЦПК Евгения Анатольевича Карпова. Тогда он поддержал, одобрил. Он-то и объяснил, почему в своё время выбор пал на Гагарина, хотя в отряде готовились к полёту и более опытные, и более знающие, к примеру Комаров. Гагарин был очень обаятелен, и его готовили покорять сердца землян. С Терешковой – почти то же самое. Её готовили для государственной службы, готовили представлять Страну Советов. А для этого лучше Терешковой не найти, и биография у неё подходящая.

По прошествии десятилетий Ирина Баяновна всё меньше думала о той единственной возможности, которая досталась не ей, а Терешковой: после расформирования женской группы в 1969 году она работала на разных должностях в НИИ ЦПК, дослужилась до полковника, а в 1980 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте психологии АН СССР. По иронии судьбы, её она посвятила проблемам психологической подготовки космонавтов. Ирина Соловьёва не стала первой женщиной в космосе, но её знания и жизненный опыт помогли десяткам других космонавтов достичь заветной мечты.

Митинг-встреча стартовой команды корабля «Восток-6» на Байконуре 15 июня 1963 года. Справа налево: Валентина Терешкова, Ирина Соловьёва и Валентина Пономарёва. Фото: Российский госархив научно-технической документации

Досье «ОГ» Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. После окончания средней школы стала студенткой Псковского педагогического института, а через год уехала в Москву и поступила в Российскую академию театрального искусства. В 2006 году окончила актёрское отделение режиссёрского факультета РАТИ, спустя год стала актрисой Театра наций. В кино Юлия Пересильд дебютировала в сериале «Участок» (2003 год), а первую главную роль сыграла в сериале «Принцесса и нищий» (2005). Среди известных актёрских работ – роли в фильмах и сериалах «Однажды в провинции», «Зоннентау», «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко», «Холодное танго», «Зулейха открывает глаза», «Угрюм-река», «Петровы в гриппе». Всего Пересильд сыграла более 70 ролей в кино.

Опубликовано в №185 от 06.10.2021