Киноэкипаж вышел на связь с Землёй с борта МКС

На орбите сейчас находятся 10 человек - представители четырёх стран. Фото: Роскосмос

Между кораблём "Союз МС-19", который впервые доставил на орбиту киноэкипаж, и Международной космической станцией открыты переходные люки. На орбите сейчас находятся 10 человек - представители четырёх стран.

Первым из корабля вылетел командир экипажа - профессиональный космонавт Антон Шкаплеров, затем корабль покинули актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Первыми их встретили космонавты Роскосмоса, находящиеся на орбите с апреля, Олег Новицкий и Пётр Дубров. На МКС сейчас также находятся астронавты США, Японии и Франции.

После открытия люков состоялся первый видеосеанс с Землёй. Специалисты с Земли поздравили экипаж с МКС с пополнением.

"Мы добрались. Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живёт, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сейчас сплю", - сказала актриса Юлия Пересильд, включив микрофон. Она улыбалась и махала рукой.

Сегодня в 13:55 с космодрома Байконур на станцию отправились космонавт, актриса и режиссёр. Они снимут первый фильм на орбите, его рабочее название "Вызов". Главным героем киноленты будет врач-кардиохирург Евгения, которой в силу драматических обстоятельств придётся за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС для решения важной задачи - проведения операции космонавту. Эту роль сыграет Олег Новицкий, которому после съёмок предстоит доставить киноэкипаж на Землю - не менее чем через 12 суток.

Стыковка с МКС происходила в ручном режиме спустя более трёх часов после старта, корабль не смог пристыковаться к станции в автоматическом режиме. По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, Юлия Пересильд ассистировала Шкаплерову во время ручной стыковки с МКС. Режиссёр Клим Шипенко успел отснять уже три флэшки для фильма.

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