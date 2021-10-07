Уральские учёные бросили вызов Илону Маску

Управление пуском демонстратора ведётся из специального бункера. Фото: Галина Соколова

Свердловские и челябинские учёные приступили к созданию российской ракеты-носителя многоразового использования, где пуск и посадку будут обеспечивать одни и те же двигатели. Задача, которая пока не по силам многим мировым державам, вполне решаема, говорят они. На испытательном стенде НИИ машиностроения (Нижняя Салда) успешно прошёл демонстрационный пуск двигательной установки для одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».

«Корона» для взлёта и посадки

Планируется, что космический грузовик «Корона» начнёт регулярные ежедневные (!) рейсы на орбиту в 2030 году. Назвали его так, разумеется, не в честь напавшей на землян инфекции. Аббревиатура расшифровывается как «космическая одноступенчатая ракета – орбитальный носитель аппаратов». Ну и схема двигательной установки соответствующая: центральное тело в обрамлении камер сгорания.

Сейчас разработчики проверяют жизнеспособность идеи создания двигательной установки с центральным телом. Она будет способна эффективно работать в атмосфере и космическом пространстве. Ракета оторвётся от Земли, доставит груз и вернётся обратно в заданную точку. Для сравнения – у космических аппаратов компании Илона Маска возвращается только первая ступень.

Проект Уральского научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» объединил усилия четырёх организаций: Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск), НИИ машиностроения (Нижняя Салда), Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (Миасс) и НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (Екатеринбург). Стартовый капитал составили 70 млн рублей, выделенных из бюджета Челябинской области.

Октябрь стал стартовым месяцем для практических пусков. На 301-м испытательном стенде АО «НИИМаш», где когда-то готовили к полётам маршевые двигатели «Энергии-Бурана», состоялся пуск демонстратора – уменьшенного образца «сердца» ракеты будущего. Установка состоит из 16 ракетных двигателей на жидком топливе (спирт + кислород), которые объединены в единую систему.

Кнопка «пуск» нажата, и установка с оглушительным рёвом начинает работать, образуя огненный шлейф. Через 8 секунд двигатели замерли. «На бис» установку запустили ещё пару раз.

– Пуск прошёл успешно. Далее будем работать над переводом системы на топливную пару «водород-кислород». Уже сейчас чётко видно, что уральские учёные в этой сфере обладают компетенциями действительно мирового уровня, – отметил директор по развитию Уральского научно-образовательного центра Игорь Манжуров.

Также на АО «НИИМаш» были проведены испытания демонстраторов технологии выхолаживания топливных баков и системы управления посадкой летательного аппарата.

Рулевые космоса

Совсем не случайно южноуральские учёные предложили партнёрство в реализации столь амбициозного плана салдинским машиностроителям. АО «НИИМаш» – ведущее предприятие Госкорпорации «Роскосмос» по созданию и испытанию двигателей малой тяги. Эти двигатели отвечают за все передвижения аппаратов в космическом пространстве: корректируют орбиту спутников и кораблей, стабилизируют их положение, обеспечивают стыковку со станцией. Сегодня в космосе рулят более 200 экземпляров спецпродукции НИИМаш.

Научно-исследовательский институт машиностроения в Нижней Салде был создан на заре космической эры – в 1958 году. За свою жизнь отметился практически во всех крупных российских проектах, включая программу создания многоразовой транспортной системы «Энергия-Буран».

- Для программы «Энергия-Буран» был создан двигатель 17 Д16 на экологически безопасном топливе и проведена экспериментальная отработка маршевого двигателя и ступени ракеты-носителя на кислородно-водородном топливе на наших стендах, – сообщил заместитель главного конструктора по эксплуатации и испытаниям АО «НИИМаш» Владимир Муркин.

Сегодня салдинские специалисты сосредоточены на создании двигателей малой тяги с улучшенными характеристиками, имеющих широкий спектр применения. Они работают на транспортных и пилотируемых кораблях, на международной космической станции (МКС) и других искусственных спутниках Земли. Наиболее востребованы жидкостные двигатели для кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС», а также модификации, входящие в состав разгонных блоков «Бриз-М» и модулей МКС.

Репутация превыше всего

Нижнесалдинское предприятие располагает кадрами, способными провести двигатель по тернистому пути от идеи к её воплощению и, наконец, серийному производству. Но спокойной жизни не предвидится даже для тех типов продукции, что много раз подтвердили свою репутацию на орбите. Прежде чем стать частью космического аппарата, микродвигатель должен доказать свою сверхнадёжность. Каждое изделие проходит сначала холодные, а затем огневые испытания на специальных стендах. Сотрудники института готовы поручиться за качество своей продукции, но всякий раз придирчиво наблюдают за работой «малышей» в космосе.

– В этом году очень активна логистика на МКС. В конце июля там появился российский модуль «Наука», где установлены 40 наших двигателей. На днях, покинув модуль «Рассвет», к «Науке» пристыковался пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин», а сейчас мы следим за полётом создателей кинофильма. За каждым манёвром на орбите я, как и все мои коллеги, наблюдаем с замиранием сердца. Ещё недавно я проводила гидроиспытания этих специзделий, а сейчас они перемещают многотонные аппараты в космосе. Двигатели отработали безупречно. Надёжно рулили, и мы можем этим гордиться, – говорит испытатель АО «НИИМаш» с 12-летним стажем Анна Гришина.

Планы «Роскосмоса» становятся всё амбициознее: идёт развёртывание лунной программы, готовится российско-европейская миссия «ЭкзоМарс», ведётся работа по созданию космического корабля многоразового использования. Разумеется, в этих проектах найдётся место для миниатюрных шедевров из Нижней Салды. Куда большие и сильные без маленьких и безотказных?

– До конца этого года планируется запуск ещё одного пилотируемого и двух транспортных грузовых кораблей к МКС. Один из них доставит на станцию универсальный узловой модуль «Причал», – рассказывает директор АО «НИИМаш» Елена Матвеева. – На каждом из этих космических аппаратов есть по 28 двигателей малой тяги. В результате успешной реализации всех запусков этот год будет отмечен рекордом: одновременно в составе российского сегмента МКС будут находиться 280 двигателей нашего производства.

Подпись Фото: Галина Соколова

,У директора НИИМаш Елены Матвеевой есть планы по восстановлению испытательного стенда 63-метровой высоты, где когда-то готовили к полётам маршевые двигатели «Энергии-Бурана» Фото: Галина Соколова

Анна Гришина отвечает за гидроиспытания двигателей Фото: Галина Соколова

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