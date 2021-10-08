Сегодня ожидается пик звёздного дождя Дракониды

Радиант, откуда вылетают метеоры, голова дракона - неправильный ковш из четырёх звёзд - находится в северо-западной части неба. Фото: Московский планетарий

Вечером 8 октября наступит пик метеорного потока Дракониды. Россияне, в том числе уральцы могут увидеть до 5-15 "падающих" звёзд в час. Рассказываем, как и когда наблюдать.

Начинать наблюдения можно после захода Солнца, поток будет виден всю ночь невооружённым глазом. Радиант, откуда вылетают метеоры, голова дракона - неправильный ковш из четырёх звёзд - находится в северо-западной части неба, а к восходу Солнца склоняется к северному горизонту. Тонкая растущая Луна не помешает наблюдениям.

"Лучше всего поток будет виден в пригородах, вдали от городских огней. Метеоры, разлетаясь с высокой скоростью, приобретают ярко-жёлтый или красный оттенок", - рассказывал ранее "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Он также напомнил, что утром 21 октября ожидается максимум другого октябрьского потока - Ориониды. Радиант расположен в "голове" созвездия Орион. Оно легко находится утром в юго-восточной части неба.

Дракониды действуют ежегодно до 10 октября. Родоначальницей этого звёздного дождя считается периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Период её обращения вокруг Солнца составляет 6,6 года. Дракониды состоят из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите. В отличие от остальных потоков, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с. Относительно малой скоростью объясняется и их красноватый цвет. Метеоры Драконид очень медленные, эта характеристика помогает отделить подлинные метеоры потока от случайных, рассказали в Московском планетарии.

Фото: Московский планетарий