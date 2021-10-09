Глава Роскосмоса связался с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на МКС

Четвёртые сутки на оробите - полёт нормальный. Фото: Роскосмос

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко уже четвёртые сутки находятся на орбите. Впереди - ещё не менее недели. На связь с ними вышел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта. Полёт нормальный. Работают по заранее утверждённой программе", - написал гендиректор госкорпорации в своём телеграм-канале, пообщавшись с киноэкипажем по видеосвязи.

Напомним, что на этой неделе, 5 октября с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправились космонавт, актриса и режиссёр. Они снимут первый фильм на орбите, его рабочее название "Вызов". Главным героем киноленты будет врач-кардиохирург Евгения (сыграет Юлия Пересильд), которой в силу драматических обстоятельств придётся за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС для решения важной задачи - проведения операции космонавту. Эту роль сыграет Олег Новицкий, которому после съёмок предстоит доставить киноэкипаж на Землю - не менее чем через 12 суток.

Стыковка с МКС происходила в ручном режиме спустя более трёх часов после старта, корабль не смог пристыковаться к станции в автоматическом режиме. Юлия Пересильд ассистировала Шкаплерову во время ручной стыковки со станции. Режиссёр Клим Шипенко уже успел отснять первые материалы для фильма. Во время первого сеанса связи с Землёй актриса улыбалась и махала рукой.

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