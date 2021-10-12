"Икры нет": стало известно, каким будет новогодний стол на МКС

Один из наборов "бонусных" продуктов питания для космонавтов, дежуривших до этого на станции, выглядел так. Фото: Роскосмос

В конце октября к Международной космической станции запустят "грузовик" с продуктами, которые космонавты получат на Новый год. Уже известно, что наборах нет красной и чёрной икры, зато есть икра кабачковая, мясное ассорти и говядина под майонезом.

Космонавтам Роскосмоса разрешается заказывать продукты на новогодний стол. Новый 2022 год на орбите будут встречать Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Первый из них заказал мясное ассорти, говядину под майонезом, свинину с яйцом, телятину, чахохбили (рагу из птицы), различные омлеты, баранину с овощами, пюре картофельное с луком, молоко коровье, чай без сахара, хлеб бородинский и печенье имбирное.

В дополнительный набор для Петра Дуброва включены икра кабачковая, любительская, баклажанная, дроблёная брусника, пюре из кураги, творог с облепиховым пюре, супы из шампиньонов, грибы по-старорусски, пюре картофельное с грибами, каша рисовая с курагой, каша молочная пшеничная, каша гречневая с молоком. Кроме того, космонавту отправят заливного осетра, сливочный сыр, радужную форель, говяжий язык, желе и баранину с овощами.

Всё это на МКС доставит грузовик "Прогресс МС-18", запущенный 28 октября.

"Икру (красную, черную) не просили. Нет икры в этот раз", - сообщил ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев. Он уточнил, что на Новый год члены экипажа как раз получат то, что пришлют на грузовом корабле.

Напомним, что Пётр Дубров прибыл на МКС ещё в апреле этого года вместе с Олегом Новицким. Второй из них поучаствует в съёмках первого художественного фильма на орбите и покинет станцию в конце этой недели вместе с киноэкипажем - актрисой Юлий Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Александр Шкаплеров присоединился к жителям "орбитального дома" 5 октября вместе с творческим экипажем.