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Общество / Космос
12 октября 2021, 10:01

"Икры нет": стало известно, каким будет новогодний стол на МКС

Один из наборов "бонусных" продуктов питания для космонавтов, дежуривших до этого на станции, выглядел так. Фото: Роскосмос

Один из наборов "бонусных" продуктов питания для космонавтов, дежуривших до этого на станции, выглядел так. Фото: Роскосмос

В конце октября к Международной космической станции запустят "грузовик" с продуктами, которые космонавты получат на Новый год. Уже известно, что наборах нет красной и чёрной икры, зато есть икра кабачковая, мясное ассорти и говядина под майонезом.

Космонавтам Роскосмоса разрешается заказывать продукты на новогодний стол. Новый 2022 год на орбите будут встречать Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Первый из них заказал мясное ассорти, говядину под майонезом, свинину с яйцом, телятину, чахохбили (рагу из птицы), различные омлеты, баранину с овощами, пюре картофельное с луком, молоко коровье, чай без сахара, хлеб бородинский и печенье имбирное.

В дополнительный набор для Петра Дуброва включены икра кабачковая, любительская, баклажанная, дроблёная брусника, пюре из кураги, творог с облепиховым пюре, супы из шампиньонов, грибы по-старорусски, пюре картофельное с грибами, каша рисовая с курагой, каша молочная пшеничная, каша гречневая с молоком. Кроме того, космонавту отправят заливного осетра, сливочный сыр, радужную форель, говяжий язык, желе и баранину с овощами.

Всё это на МКС доставит грузовик "Прогресс МС-18", запущенный 28 октября.

"Икру (красную, черную) не просили. Нет икры в этот раз", - сообщил ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев. Он уточнил, что на Новый год члены экипажа как раз получат то, что пришлют на грузовом корабле.

Напомним, что Пётр Дубров прибыл на МКС ещё в апреле этого года вместе с Олегом Новицким. Второй из них поучаствует в съёмках первого художественного фильма на орбите и покинет станцию в конце этой недели вместе с киноэкипажем - актрисой Юлий Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Александр Шкаплеров присоединился к жителям "орбитального дома" 5 октября вместе с творческим экипажем.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что и как едят в космосе. Напомним, что тюбики с пищей, как в фильмах, космонавты берут редко, так как они тяжёлые. Каждый член экипажа заранее составляет свой рацион питания. Затем его проверяют на совместимость, чтобы продукты не вызвали неожиданной аллергии в "космической командировке".

Почти вся современная космическая еда – сублимированная. Её высушивают в вакууме в специальной упаковке. Космонавту остаётся добавить воду, и блюдо тут же приобретает первоначальный вид. Кроме того, некоторая пища доставляется на Международную космическую станцию в консервных банках. А, например, хлеб – в виде маленьких буханок "на один укус".

При этом рацион космонавтов ничем не отличается от рациона землян, и есть даже свои "вкусняшки" - бонусные контейнеры с фруктовыми пюре, вяленым мясом и сладостями.

"Дневной рацион в космосе может выглядеть примерно так: рисовая каша с курагой, творог с орехами, имбирное печенье на завтрак; на обед – осётр заливной, грибной суп, мясо-овощная солянка, бородинский хлеб и персиково-смородиновый сок с мякотью; на ужин – свинина с лечо, фруктовая палочка из слив и вишен", - рассказали ранее в Роскосмосе.

Областная газета Свердловской области

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