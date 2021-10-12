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12 октября 2021, 17:06

На Земле началась новая магнитная буря

Прогноз магнитных бурь, 12 октября

Фото: прогноз магнитных бурь на три дня

На Земле 12 октября началась новая магнитная буря. Она продлится около суток.

Уровень магнитной бури нарастал с ночи и уже достиг среднего уровня. По общепринятой классификации буря относится к классу G2, то есть ко второй категории по 5-балльной шкале.

"Буря вызвана вхождением Земли при её движении по орбите в более быструю область солнечного ветра, который сейчас и раскачивает земное магнитное поле. Поток ветра был обнаружен достаточно давно, и буря с высокой точностью (примерный день и балл) прогнозировалась ещё около 2 недель назад. Если доверять тому же прогнозу, обновлённому на современную дату, то колебания магнитного поля продлятся около суток. К середине завтрашнего дня магнитное поле Земли полностью стабилизируется", - пояснили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Отметим, что магнитные бури не опасны для здоровья. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым всё же следует особенно следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Иногда магнитная буря может приводить к сбоям в электрооборудовании и росту радиационной нагрузки на космические средства.

Добавим, что магнитосфера нашей планеты приходит в возмущённое состояние, когда в неё попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Одно из проявлений магнитной бури – полярное сияние.

До этого магнитная буря накрывала Землю в конце сентября.

Областная газета Свердловской области

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