На Земле началась новая магнитная буря

Фото: прогноз магнитных бурь на три дня

На Земле 12 октября началась новая магнитная буря. Она продлится около суток.

Уровень магнитной бури нарастал с ночи и уже достиг среднего уровня. По общепринятой классификации буря относится к классу G2, то есть ко второй категории по 5-балльной шкале.

"Буря вызвана вхождением Земли при её движении по орбите в более быструю область солнечного ветра, который сейчас и раскачивает земное магнитное поле. Поток ветра был обнаружен достаточно давно, и буря с высокой точностью (примерный день и балл) прогнозировалась ещё около 2 недель назад. Если доверять тому же прогнозу, обновлённому на современную дату, то колебания магнитного поля продлятся около суток. К середине завтрашнего дня магнитное поле Земли полностью стабилизируется", - пояснили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Отметим, что магнитные бури не опасны для здоровья. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым всё же следует особенно следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Иногда магнитная буря может приводить к сбоям в электрооборудовании и росту радиационной нагрузки на космические средства.

Добавим, что магнитосфера нашей планеты приходит в возмущённое состояние, когда в неё попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Одно из проявлений магнитной бури – полярное сияние.

До этого магнитная буря накрывала Землю в конце сентября.