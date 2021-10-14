Уральцы увидят сближение растущей Луны с Сатурном и Юпитером

Полнолуние ожидается 20 октября. Фото: Нина Георгиева

Сегодня вечером жители Свердловской области смогут увидеть сближение Луны с окольцованным гигантом - Сатурном. Завтра спутник Земли окажется рядом с полосатым гигантом - Юпитером.

Явления уральцы смогут наблюдать 14 и 15 октября с 19:30. В обоих случаях растущая Луна пройдёт южнее планет-гигантов. Полнолуние ожидается 20 октября.

"А 21/22 октября Луна окажется достаточно близко к планете Уран. Обнаружить планету можно, используя самую простую оптическую технику. А вот диск ледяного гиганта можно увидеть только при увеличении от 60 крат", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что до середины месяца Луна видна вечером, а с 15 по 26 октября - в основном ночью. Юпитер и Сатурн наблюдаются вечером и ночью в созвездии Козерог. Уран виден сейчас всю ночь в телескоп в созвездии Овен.

Справка "ОГ" Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). Максимальное расстояние от Земли до Юпитера составляет более 900 млн км. Сатурн - шестая планета от Солнца. Она делает полный оборот вокруг него за 29,5 года, а день на ней длится 10 часов 34 минуты. Есть периоды, когда кольца гиганта не видны (если наблюдатель находится в плоскости колец), - два раза за полный оборот вокруг Светила – через 13,75 и 15,75 года. До 2023 года земляне могут наблюдать северный полюс Сатурна и обращённую к нему сторону колец, южный полюс был виден с 1995 по 2008 год. Кольца "исчезнут" в 2024 году (так же, как и в 2009-м), угол их раскрытия будет уменьшаться. Уран - седьмая по удалённости от Светила планета. Она относится к ледяным гигантам и названа в честь греческого бога неба Урана. Это самая холодная планета Солнечной системы с минимальной температурой -224 °C. У неё обнаружены 27 естественных спутников, а также слабо выраженная система колец.

Фото: Московский планетарий

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум