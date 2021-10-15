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Общество / Космос
15 октября 2021, 10:21

Юлия Пересильд и Клим Шипенко пройдут 10-дневную реабилитацию после возвращения с орбиты

Юлия Пересильд и Клим Шипенко на МКС

У актрисы и режиссёра идут 10-е сутки полёта, большая часть материала для первого космического фильма уже отснята. Фото: Роскосмос

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко пройдут 10-дневную реабилитацию после двух недель в космосе. У космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, который провёл на Международной космической станции больше полугода, острый период реабилитации составит две недели.

"Сложно двигаться, перемещаться, разворачиваться, когда неустойчивое давление. Для них (Клима Шипенко и Юлии Пересильд) в течение 10 дней (будет длиться реабилитация). Я думаю, через неделю они придут в себя. На восьмой день можно выходить на сцену", - рассказал ранее замначальника Центра подготовки космонавтов по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в эфире программы "Вечерний Ургант".

Добавим, что у актрисы и режиссёра идут 10-е сутки полёта. Ожидается, что они вернутся на Землю утром 17 октября. Известно, что отснята уже большая часть материалов будущего фильма с рабочим названием "Вызов". Главным героем киноленты будет врач-кардиохирург Евгения (её сыграет Юлия Пересильд), которой в силу драматических обстоятельств придётся за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС для решения важной задачи - проведения операции космонавту. Эту роль сыграет Олег Новицкий.

Сейчас, по данным Роскосмоса, экипаж готовится к возвращению на Землю. Они провели осмотр полётных скафандров "Сокол КВ-2", проверили бортовую документацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых на Землю грузов. Посадка запланирована на 07:36 мск в 146 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

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Областная газета Свердловской области

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