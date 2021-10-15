МКС временно потеряла ориентацию в пространстве

Потеря ориентации станцией была кратковременной. Сейчас двигатели станции включены для возвращения в штатную ориентацию. Фото: с официальной страницы Олега Новицкого в соцсетях

Международная космическая станция, находящаяся на расстоянии 400 км от Земли, временно потеряла ориентацию в пространстве. Это произошло при плановом тестировании двигателей "Союза", на котором киноэкипаж должен вернуться с орбиты.

Сейчас двигатели станции включены для возвращения в штатную ориентацию.

"Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента МКС) - потеря ориентации", - сообщил российскому Центру управления полётами космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, пишут РИА Новости.

Отмечалось, что тестирование двигателей проходит всегда перед отправлением космического корабля на Землю.

Напомним, что 17 октября от МКС должен отсоединиться корабль "Союзе МС-18", который доставит космонавта Олега Новицкого, актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на Землю. Все они участвовали в съёмках первого художественного фильма в космосе с рабочим названием "Вызов". По возвращении актрису и режиссёра, которые проведут на борту МКС 12 дней ждёт 10-дневная реабилитация. Олег Новицкий находился на станции более полугода, стрый период реабилитации продлится для него не менее двух недель.

Ранее Международную космическую станцию разворачивало на 45 градусов после стыковки с российским модулем "Наука". Позднее стало известно, что включение двигателей модуля произошло из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.