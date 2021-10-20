В ночь на 21 октября наступит максимум звёздного дождя Ориониды

Созвездие названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии, в расположении звёзд угадывается фигура человека с щитом или луком. Фото: Московский планетарий

В ночь с 20 на 21 октября и с 21 на 22 октября наступит пик метеорного потока Ориониды. Внимательные наблюдатели смогут увидеть до 20 "падающих звёзд" в час. Наблюдениям на Урале в этот раз помешают полная Луна и пасмурная погода.

Тем, кто всё же захочет увидеть Ориониды, надо сосредоточить внимание на юго-западной части неба. Оттуда, из "головы" созвездия Орион будут вылетать метеоры. Созвездие названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии, в расположении звёзд угадывается фигура человека с щитом или луком. Поток будет традиционно действовать до 7 ноября.

"Утром 21 октября будет максимум метеорного потока Ориониды. Поток не очень интенсивный, и наблюдениям помешает полная Луна. Поэтому в час можно наблюдать лишь несколько самых ярких метеоров. Засветка от Луны сравняет яркость городского и загородного неба, поэтому испытать удачу с одинаковой долей успеха можно как в городе, так и вдали от городских огней", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Он также отметил, что в ночь на 22 октября можно наблюдать ещё одно астрономическое событие. Полная Луна окажется рядом с Ураном и пройдёт южнее планеты. Обнаружить её можно будет, используя самую простую оптическую технику. А вот диск Урана можно увидеть только при увеличении от 60 крат.

Метеорный поток порождён шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея, за которой наблюдают с древних времен. Её орбита дважды пересекает орбиту Земли и оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды. Метеоры врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек, оставляя яркие следы-треки. Обычно метеоры Орионид имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зелёные, жёлтые и оранжевые метеоры, напомнил Московский планетарий.

Ориониды. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Сближение Луны с Ураном Фото: виртуальный планетарий Стеллариум