Уральцы засняли северное сияние

Полярне или северное сияние жители Свердловской области наблюдали вечером 4 ноября. Фото: Евгений Кудымов

Минувшим вечером над Средним Уралом наблюдалось северное сияние. Видео и фото удалось сделать уральским астрофотографам.

"Северное сияние над Средним Уралом. Всё же мои попытки увенчались успехом. Проехав на север от Екатеринбурга до поселка Ключевск, удалось запечатлеть северное сияние. Но, увы, оно длилось всего несколько минут. После уже начало стихать и пропало с горизонта", - поделился впечатлениями уралец Евгений Кудымов.

Другой астрофотограф - Илья Янковский целых четыре часа записывал поляное сияние на видео. Съёмка велась из Ирбита.

Отметим, что полярное сияние является одним из проявлений магнитной бури. 4 ноября "Областная газета" писала, что на Земле неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет (третьего уровня по 5-балльной шкале). Нашу планету достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом (вспышкой). За последние четыре года было зарегистрировано четыре бури подобного уровня (12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года). 6 ноября магнитосфера Земли ещё будет возбуждённой, а затем уже придёт в нормальное состояние.

"Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км", – рассказал ранее "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.