Мини-парад планет на ноябрьском небе: как и когда наблюдать в Свердловской области

У самого горизонта будет видна Венера, чуть восточнее можно увидеть Луну, затем Сатурн и Юпитер. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

8 и 9 ноября жители Свердловской области смогут наблюдать мини-парад планет. В нём будут участвовать Сатурн, Юпитер, Луна и Венера.

Три планеты и спутник Земли расположатся на одной линии по диагонали. Явление можно наблюдать два вечера подряд с 18:00 на юго-западе.

"У самого горизонта будет видна Венера, чуть восточнее можно увидеть Луну, затем Сатурн и Юпитер. К сожалению, для парада планет они не находятся в узком поле зрения, обычно требуется не более 10 градусов. А здесь их будет разделять почти 50 градусов если считать от Юпитера до Венеры", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что 10 и 11 ноября растущая Луна пройдёт также южнее планет-гигантов - Сатурна и Юпитера.

Справка "ОГ" Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после огненной звезды и Луны. Названа в честь древнеримской богини красоты. Венерианские сутки составляют 243 земных суток. В ноябре она будет видна по вечерам у горизонта, в созвездии Стрелец. Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). Максимальное расстояние от Земли до Юпитера составляет более 900 млн км. В этом месяце планета, как и Сатурн, будет показываться на небе вечером и ночью в созвездии Козерог. Сатурн - шестая планета от Солнца. Она делает полный оборот вокруг него за 29,5 года, а день на ней длится 10 часов 34 минуты. Есть периоды, когда кольца гиганта не видны (если наблюдатель находится в плоскости колец), - два раза за полный оборот вокруг дневного светила – через 13,75 и 15,75 года. До 2023 года земляне могут наблюдать северный полюс Сатурна и обращённую к нему сторону колец, южный полюс был виден с 1995 по 2008 год. Кольца "исчезнут" в 2024 году (так же, как и в 2009-м), угол их раскрытия будет уменьшаться.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Видимость планет в ноябре 2021 года. Фото: Московский планетарий