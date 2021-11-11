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Общество / Космос
11 ноября 2021, 14:21

Правительство направит ещё 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли

МКС летит над Землёй

Перед российской космонавтикой стоят серьёзные задачи, связанные с исследованием и освоением космоса, а также с выполнением международных обязательств. Фото: Роскосмос

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли. Средства направляются по поручению Президента России.

"Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру", – передаёт пресс-служба кабмина слова Михаила Мишустина, сказанные на заседании правительства.

Он также отметил, что Россия сохраняет одну из лидирующих позиций в мире в космической отрасли. Перед российской космонавтикой стоят серьёзные задачи, связанные с исследованием и освоением космоса, а также с выполнением международных обязательств.

Напомним, что в рамках официальной встречи в этом году Президент России Владимир Путин и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсуждали российскую лунную программу.

Осенью этого года россияне первыми в мире снимали в космосе игровой фильм с рабочим названием "Вызов". Для этого на Международную космическую станцию впервые были отправлены актрисы и режиссёр - Юлия Пересильд и Клим Шипенко. Они благополучно вернулись на Землю 17 октября.

Областная газета Свердловской области

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