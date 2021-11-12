Американский корабль Crew Dragon в четвёртый раз доставил астронавтов на МКС

Пётр Дубров и Антон Шкаплеров первый и третий слева. Фото: скрин с сайта НАСА

Ещё четыре астронавта прибыли на Международную космическую станцию. Они долетели за сутки на американском корабле Crew Dragon и уже встретились с космонавтами Роскосмоса, находящимися на борту орбитального дома.

На МКС прибыли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Они пробудут на орбите полгода, до апреля 2022 года, сообщается на сайте на сайте NASA.

Астронавтов встретили россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также

На борту МКС они присоединились к Марку Ванде Хаю и космонавтам Роскосмоса Антону Шкаплерову и Петру Дуброву. Напомним, что Пётр Дубров и Марк Ванде Хай прилетели на российском "Союзе" ещё в апреле этого года. Антон Шкаплеров прилетел на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко в октябре и остался на борту орбитального дома. 7 ноября он принял командование МКС от американских коллег, которые уже вернулись на родину.

10 ноября Марку Ванде Хаю исполнилось 55 лет. "Ждём на днях экипаж Crew-3, и все вместе обязательно отметим твой юбилей!", - написал ранее в соцсетях космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Добавим, что запуск американского корабля Crew Dragon с экипажем был осуществлён уже в четвёртый раз. Первый старт состоялся 30 мая 2020 года, второй - 15 ноября 2020 года, третий - 23 апреля текущего года. В этот раз экипаж корабля получил название Endurance ("Выносливость").