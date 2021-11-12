В Каменске-Уральском ледовый городок будет посвящён космосу

Космическим звездам и галактикам посвятят ледовый городок в Каменске-Уральском. Фото: с сайта администрации города, проект ледового городка

Темой ледового городка 2021/2022 в Каменске-Уральском станет космос. Открытие ледового пространства на площади Ленинского комсомола с ёлкой, ледовыми скульптурами, горками, аттракционами и ярмарочными рядами запланировано на 29 декабря.

На площади установят ледяные изображения космонавта, ракет, планет и их обитателей. Отмечается, что самой яркой композицией станет светящееся созвездие Большой Медведицы. Дети смогут кататься на шести горках (высотой от четырёх до полутора метров), исследовать лабиринты и посещать аттракционы. Известно, что главный символ наступающего 2022 года – Тигр, будет располагаться на месте фонтана.

Для безопасного нахождения на территории ёлочного городка авторами проекта предусмотрено три входа, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, сообщает пресс-служба мэрии Каменска-Уральского.

Напомним, что в этом году отмечалось 60-летие со дня первого полёта человека в космос.

Добавим, что в Екатеринбурге темой ледового городка на сезон 2021/2022 станет "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На создание сказочного городка на площади 1905 года из местного бюджета готовы выделить 24,3 миллиона рублей. Подробности читайте тут. В Нижнем Тагиле основной темой ледового пространства станет 85-летие студии "Союзмультфильм", которое отмечается в текущем году. В Краснотурьинске тоже определились с темой ледового городка на сезон 2021/2022. Выбор сделан в пользу сказок Александра Пушкина.