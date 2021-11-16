МКС три раза за день сближалась с космическим мусором

В Роскосмосе уже сообщили, что космический мусор отдалился от станции. Фото: Роскосмос

За минувшие сутки Международная космическая станция три раза сближалась с космическим мусором. Дважды космонавты и астронавты укрывались в своих космических кораблях. США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, угрожающих станции.

Согласно бортовым инструкциям, во время первых двух сближений с обломками российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров и американец Марк Ванде Хай перешли в "Союз МС-19", американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер - на борт Crew Dragon. Во время третьего сближения жители "орбитального дома" уже работали в штатном режиме.

"Экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полёта. Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в "зелёной зоне", - сообщили вечером 15 ноября в Роскосмосе.

В Госдепартаменте США заявили, что считают появление мусора вблизи МКС результатом испытаний Россией противоспутникового оружия против одного из советских спутников, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу станции. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что появившиеся 1,5 тысячи обломков угрожают интересам всех стран в космосе, пишет ТАСС.

Ожидается, что вопрос о сближении МКС с космическим мусором гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня может обсудить с прибывшими в Москву представителями NASA.

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