Метеорный поток Леониды: как и когда наблюдать на Урале

Метеорный поток Леониды в 2020 году удалось заснять уральскому астрофотографу. Фото: Илья Янковский

В ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик метеорного потока Леониды. Уральцы смогут увидеть до нескольких метеоров в час, котроые будут оставлять на небе яркий зелёный след. Рассказываем, как и когда наблюдать звёздный дождь.

Леониды - ноябрьский поток, который действует до конца месяца. Метеоры можно увидеть невооружённым глазом в южной части неба. Уральский учёный Владилен Санакоев порекомендовал свердловчанам начинать наблюдения перед рассветом.

"Наблюдать можно перед рассветом, в южной части неба высоко над горизонтом. В час можно увидеть несколько метеоров. Луна утром уже не будет мешать наблюдениям. Лучше всего искать метеоры на небе за чертой города", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, что Луна в эти дни стремится к полнолунию (19.11). В пятницу также произойдёт частное лунное затмение, однако свердловчане не смогут его наблюдать.

Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца. Следующее её возвращение в окрестности Земли после 1998 года ожидается в мае 2031 года. Метеорный поток назван в честь созвездия Лев (Leo), в котором располагается его радиант. Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек. 55 лет назад, в 1966 году, во время метеорного шторма из созвездия Льва земляне наблюдали 10 000 метеоров за час, это 2 или 3 метеора в секунду! Такой шторм, по данным Московского планетария, может повториться лишь в 2099 году. До этого Земля не столкнётся с плотными облаками кометной пыли, рождающими такие метеорные штормы. Поэтому когда комета вновь вернётся к Солнцу в 2031 и 2064 годах, метеорных бурь не ожидается, но возможны усиления активности Леонид до 100 и чуть больше метеоров в час.