Россия подтвердила испытания космического оружия

Из-за орбитальных обломков инженерам российского Центра управления полётами пришлось трижды за сутки уводить МКС от столкновения с космическим мусором. Фото: Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.

В понедельник вечером госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 15 ноября 2021 года РФ провела разрушительное испытание противоспутниковой ракеты по одному из собственных космических аппаратов. Как отметил глава госдепартамента, в результате этих "безрассудных действий" образовалось более полутора тысяч обломков, которые теперь будут угрожать Международной космической станции (МКС) и спутникам.

Следом за ним с подобными обвинениями выступило руководство Космического командования США и НАСА. В Минобороны РФ подтвердили факт испытаний, но сообщили, что считают подобные обвинения лицемерными, поскольку образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космических экипажей.

Образование космического мусора привело к тому, что 7 членов экипажа МКС дважды покидали станцию и укрывались от обломков в пилотируемых кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. По словам руководителя НАСА Билла Нельсона, для него немыслимо, что Россия подвергла опасности не только американских астронавтов и их международных партнёров на МКС, но и собственных космонавтов. Однако он не привёл конкретной информации об этом инциденте — что за спутник был уничтожен и каким оружием.

Позднее частная американская компания LeoLabs сообщила о множестве обломков на орбите высотой от 440 до 520 километров в том месте, где ранее располагался советский военный спутник «Космос-1408». Минобороны РФ прокомментировало эту информацию вчера вечером: ведомство сообщило, что им успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года.

"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В Роскосмосе во вторник выразили уверенность, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве. Тем более что российские и американские экипажи продолжают совместную подготовку к предстоящим полётам на МКС. В частности, пару недель назад из США вернулся космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, который проходил месячное обучение по пилотируемой программе НАСА в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне.

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Опубликовано в №212 от 17.11.2021