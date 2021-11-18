19 ноября произойдёт частное теневое затмение Луны

Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (до 13:48 по мск). Уральцы его, к сожалению, не смогут увидеть. Фото: Галина Соловьёва

19 ноября 2021 года произойдёт частное теневое затмение полной Луны. Оно начнётся в 10:20 по московскому времени и будет наблюдаться только на востоке России. В 12:04 в тень Земли погрузится 0,97 лунного диска, поэтому затмение можно назвать почти полным.

Астрономическое явление продлится 3 часа 28 минут (до 13:48 по мск). В момент максимальной фазы у спутника нашей планеты будет освещён только южный край, при этом большая часть лунного диска приобретёт красноватый оттенок.

"Уральцы затмение не увидят. В момент восхода Луна уже почти полностью выйдет из тени. С начала и до конца теневое затмение будет видно в Дальневосточном федеральном округе в вечернее время. В Москве затмение тоже ненаблюдаемое, так как Луна во время затмения будет находиться под горизонтом", - рассказал главный инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

В Московском планетарии отметили, что почти полное затмение Луны произойдёт в 310-летний юбилей Михаила Ломоносова. Наибольшую фазу затмения смогут наблюдать жители забайкальских регионов, а окончание события – жители центральной, восточной и северной Сибири. Луна во время затмения будет находиться в западной части созвездия Телец неподалеку от звёздного скопления Плеяды.

Напомним, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное. Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Частными теневыми затмениями называют явления, когда спутник Земли не полностью заходит в тень нашей планеты. Ранее Суперлуние и полное затмение Луны происходило в этом году в ночь на 26 мая.