Уральские учёные проверят, мог ли долететь до земли замеченный в ночь на 18 ноября болид

Метеорный поток Леониды в 2020 году удалось заснять уральскому астрофотографу. Похожий светящийся объект этой ночью видели россияне, одноко это не обязательно может быть связано со звёздным дождём. Фото: Илья Янковский

В ночь на 18 ноября жители сразу нескольких регионов России заметили яркую вспышку в небе. Уральские учёные преполагают, что болид может быть и не связан с метеорным поток Леониды, пик которого пришёлся на минувшую ночь.

Учёные УрФУ сообщили, что исследуют траекторию падения болида.

"Судя по первым роликам, это хороший болид. Мы соберём доступные данные из Казани и окрестных регионов, чтобы проверить, сгорел ли он в атмосфере или мог долететь до земли", - передаёт пресс-служба УрФУ слова профессора Виктора Гроховского.

Падение объекта этой ночью наблюдали, в том числе жители в Ижевске, Йошкар-Оле, Перми, Казани и других местах.