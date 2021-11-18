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Общество / Космос
18 ноября 2021, 12:03

Уральские учёные проверят, мог ли долететь до земли замеченный в ночь на 18 ноября болид

Леониды

Метеорный поток Леониды в 2020 году удалось заснять уральскому астрофотографу. Похожий светящийся объект этой ночью видели россияне, одноко это не обязательно может быть связано со звёздным дождём. Фото: Илья Янковский

В ночь на 18 ноября жители сразу нескольких регионов России заметили яркую вспышку в небе. Уральские учёные преполагают, что болид может быть и не связан с метеорным поток Леониды, пик которого пришёлся на минувшую ночь.

Учёные УрФУ сообщили, что исследуют траекторию падения болида.

"Судя по первым роликам, это хороший болид. Мы соберём доступные данные из Казани и окрестных регионов, чтобы проверить, сгорел ли он в атмосфере или мог долететь до земли", - передаёт пресс-служба УрФУ слова профессора Виктора Гроховского.

Падение объекта этой ночью наблюдали, в том числе жители в Ижевске, Йошкар-Оле, Перми, Казани и других местах.

Областная газета Свердловской области

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