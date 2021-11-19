Темы дня

Общество / Космос
19 ноября 2021, 13:24

Российский космонавт заснял лунное затмение с борта МКС

Лунное затмение 19 ноября 2021 года

Снимки российский космонавт сделал из иллюминатора нового модуля "Наука", который присоединился к МКС летом этого года. Фото: Роскосмос

Космонавт Роскосмоса Пётр Дубров, который сейчас находится на борту Международной комической станции, заснял теневое затмение Луны. С Земли явление сегодня доступно для наблюдений только на востоке России.

Снимки российский космонавт сделал из иллюминатора нового модуля "Наука", который присоединился к МКС летом этого года.

"Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное Лунное затмение. Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", - написал в соцсетях Пётр Дубров.

Напомним, что частное теневое затмение Луны продлится 3 часа 28 минут (до 13:48 по мск). В момент максимальной фазы (в 12:04 по московскому времени) у спутника нашей планеты будет освещён только южный край, при этом большая часть лунного диска приобретёт красноватый оттенок. В земную тень погрузится 0,97 лунного диска, поэтому затмение можно назвать почти полным. Однако уральцам и жителям центральных регионов России явление будет не доступно для наблюдения.

Пётр Дубров находится в космической командировке на МКС с 9 апреля.

Фото: Пётр Дубров, Роскосмос
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.11.2021, 13:24 / Общество
Российский космонавт заснял лунное затмение с борта МКС
19.11.2021, 13:20 / Общество
В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса
19.11.2021, 13:16 / Общество
В Свердловской области новый антирекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у 743 человек
19.11.2021, 12:55 / Политика
Михаил Мишустин расширил обязанности своих заместителей
19.11.2021, 12:45 / Общество
Тренеру из Екатеринбурга присвоено почётное звание "Заслуженный работник физкультуры РФ"