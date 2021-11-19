Российский космонавт заснял лунное затмение с борта МКС

Снимки российский космонавт сделал из иллюминатора нового модуля "Наука", который присоединился к МКС летом этого года. Фото: Роскосмос

Космонавт Роскосмоса Пётр Дубров, который сейчас находится на борту Международной комической станции, заснял теневое затмение Луны. С Земли явление сегодня доступно для наблюдений только на востоке России.

Снимки российский космонавт сделал из иллюминатора нового модуля "Наука", который присоединился к МКС летом этого года.

"Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное Лунное затмение. Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", - написал в соцсетях Пётр Дубров.

Напомним, что частное теневое затмение Луны продлится 3 часа 28 минут (до 13:48 по мск). В момент максимальной фазы (в 12:04 по московскому времени) у спутника нашей планеты будет освещён только южный край, при этом большая часть лунного диска приобретёт красноватый оттенок. В земную тень погрузится 0,97 лунного диска, поэтому затмение можно назвать почти полным. Однако уральцам и жителям центральных регионов России явление будет не доступно для наблюдения.

Пётр Дубров находится в космической командировке на МКС с 9 апреля.