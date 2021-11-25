На Среднем Урале начался период вечерней видимости МКС

Станция обычно показывается наблюдателям с Земли на несколько минут в юго-западной части неба в виде букв "Н" или "Г". Фото: Антона Шкаплерова

Период вечерней видимости Международной космической станции на Урале продлится до 6 декабря. Свердловчане смогут наблюдать за полётами МКС дважды, а то и трижды за вечер. Самым ярким станет полёт 28 ноября в 18:50.

После этого эффектность появления станции пойдёт на спад, она перестанет быть заметна после 6 декабря.

"По вечерам она будет пролетать рядом с Юпитером, заметно севернее, а яркость и цветовой оттенок станции будут сравнимы со светом планеты. К сожалению, поздней осенью и в начале зимы МКС быстро уходит в тень Земли, пролетая лишь половину пути над горизонтом, что делает её полеты довольно интригующими. Полёт 28 ноября будет почти сравним с летними появлениями этого крупнейшего рукотворного объекта", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, что станция обычно показывается наблюдателям с Земли на несколько минут в юго-западной части неба в виде букв "Н" или "Г". От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению. При наличии небольшого телескопа у уральцев есть шанс разглядеть её солнечные батареи.

Юпитер в ноябре заметен вечером и ночью в созвездии Козерог.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер. Известно, что сегодня утром станция сблизится с фрагментом ракеты Илона Маска. О периоде видимости МКС в соцсетях также написал космонавт Антон Шкаплеров: "На большей части России и в странах ближнего зарубежья наступает очередной сезон вечерних пролётов Международной космической станции! Увидеть МКС в небе мечтают многие, вместе с тем, это не так сложно сделать. По яркости станция может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а её быстрое движение по небосводу с запада на восток обращает на себя внимание наблюдателей. Станция движется очень быстро, и поймать её с помощью телескопа крайне сложно, а вот невооружённым глазом при определённых условиях она видна очень хорошо".

Публикуем график видимых полётов МКС над Уралом на конец ноября-начало декабря:

Фото: график полётов станции в ноябре-декабре

Фото: график полётов МКС в декабре