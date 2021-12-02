Комета Леонарда сблизится с Землёй в декабре

Комета была обнаружена 3 января 2021 года американским астрономом Грегори Дж. Леонардом в обсерватории Маунт-Леммон. Фото: Московский планетарий

К Земле приближается комета Леонарда. 12 декабря она подлетит на минимальное расстояние - 35 млн км (это в 90 раз дальше Луны). Рассказываем, как и когда наблюдать ярчайшую комету 2021 года.

Ожидается, что жители Земли смогут увидеть комету C/2021 A1 Leonard невооружённым глазом в момент сближения. С 1 по 13 декабря она быстро перемещается на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец и видна утром и вечером.

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал, что до 10 декабря уральцы могут отыскать комету в бинокль. Затем её можно будет разглядеть невооружённым глазом при условии чистого и тёмного неба. Она покажется в виде туманного пятнышка.

"По вечерам комета видна очень низко над горизонтом в северо-западной части неба (в течение часа-двух), сразу после захода Солнца, а по утрам - перед восходом в северо-восточной части неба. Утром 6-7-8 декабря хорошим ориентиром будет самая яркая звезда Северного полушария - Арктур. 16 декабря комета пройдёт рядом с Венерой, по самой яркой планете можно ориентироваться при поиске кометы Леонарда и в остальные дни", - сообщил также учёный.

Согласно прогнозам, представленным Московским планетарием, к середине месяца яркость кометы будет достигать +4m при максимальном сближении с Землёй и возможно достигнет +2-3m с учётом эффекта прямого рассеяния (увеличения яркости пылевого хвоста), и она превратится в слабый объект, доступный для невооружённого глаза. Это сделает её самой яркой кометой 2021 года. Как пояснил Владилен Санакоев, все объекты со звёздной величиной менее 5 (5m) доступны для наблюдения невооружённым глазом на тёмном небе. В городе доступны звёзды ярче 3 звёздной величины (3m).

3 декабря – комета Леонарда пройдет по шаровому скоплению М3.

– комета Леонарда пройдет по шаровому скоплению М3. 6 декабря – окажется примерно в 5° к северу от яркого Арктура (альфа Волопаса).

– окажется примерно в 5° к северу от яркого Арктура (альфа Волопаса). 12 декабря – комета пройдёт перигей, достигнув максимального блеска.

Справка "ОГ" C/2021 A1 (Leonard) — ретроградная долгопериодическая комета (вижется по очень вытянутой эллиптической орбите), обнаруженная 3 января 2021 года американским астрономом Грегори Дж. Леонардом в обсерватории Маунт-Леммон. Свой перигелий (минимальное расстояние от Солнца) комета пройдёт через год после своего открытия, 3 января 2022 года. После этого ожидается, что она покинет Солнечную систему. Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Названа в честь древнеримской богини красоты. В декабре она видна по вечерам низко на юго-западе в созвездии Стрелец.

Цифры у кометы указывают дату декабря. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум, предоставлено Владиленом Санакоевым

Карта полёта кометы Леонарда. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум, предоставлено Владиленом Санакоевым