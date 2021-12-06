Парад планет смогут увидеть уральцы в первой декаде декабря

До конца первой декады месяца Луна поочерёдно сблизится с Венерой (7 декабря), Сатурном и Юпитером. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Парад планет пройдёт в небе над Уралом 7-10 декабря. В один ряд выстроятся планеты Венера, Сатурн и Юпитер, их поочерёдно посетит Луна. Рассказываем, как и когда наблюдать космические явления.

Планеты можно будет увидеть низко над горизонтом невооружённым глазом. Наблюдения в первой декаде декабря следует начинать через час после захода Солнца. Выстроенный в ряд Венера Сатурн и Юпитер (справа налево) покажутся на фоне вечерней зари в юго-западной части неба.

"7, 8 и 9 декабря их поочередно посетит естественный спутник Земли - Луна. 7 декабря она пройдёт южнее Венеры, 8 декабря - южнее Сатурна, а 9 декабря - рядом с Юпитером. Что интересно, в это же время Венера будет будет находится рядом с карликовой планетой Плутон. Максимальное их сближение произойдёт 11 декабря. Плутон, к сожалению, можно увидеть только в телескоп с диаметром объектива от 300 мм", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что парад планет – устоявшееся название для явления, когда несколько планет оказываются достаточно близко друг к другу и выстраиваются в условный ряд.

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Справка "ОГ" Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после огненной звезды и Луны. Названа в честь древнеримской богини красоты. В декабре она будет видна по вечерам низко на юго-западе в созвездии Стрелец. Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). В этом месяце планета будет показываться в начале и середине месяца вечером и ночью в созвездиях Козерог и Водолей, в конце месяца вечером в созвездии Водолей. Сатурн - шестая планета от Солнца. Есть периоды, когда кольца гиганта не видны (если наблюдатель находится в плоскости колец), - два раза за полный оборот вокруг дневного светила – через 13,75 и 15,75 года. До 2023 года земляне могут наблюдать северный полюс Сатурна и обращённую к нему сторону колец. В декабре окольцованный гигант виден вечером невысоко на юге в созвездии Козерог. Плутон до 2006 года считался девятой планетой Солнечной системы, а после был переведён в категорию карликовых планет. Он образован из каменистых пород и льда. Его диаметр 2374 километра. Площадь поверхности Плутона примерно равна площади России.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Видимость планет в декабре. Фото: Московский планетарий.

Сближение Венеры и Плутона. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум