Полярное сияние заснял этой ночью свердловчанин

Ожидается, что в декабре магнитосфера Земли будет возмущённой 13, 18 и 29 числа. Магнитные бури вероятны 17, 27 и 28 декабря. В эти дни свердловчане снова смогут увидеть полярное сияние. Фото: Илья Янковский

Уральский астрофотограф заяснял минувшей ночью полярное сияние. Оно появилось в небе над Ирбитом около 22:00.

"Прямо сейчас в Ирбите низко над горизонтом можно наблюдать полярное сияние", - поделился в соцсетях свердловчанин Илья Янковский. До этого, в ночь на 6 декабря он публиковал кадры северного сияния, которое наблюдали в Вологде.

Минувшим вечером и ночью жители Свердловской области также могли наблюдать световые столбы, появившиеся из-за морозов. Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказывала "Областной газете", с чем связано такое свечение. По её словам, световые столбы могут появляться из-за похолодания и наличия в атмосфере ледяных кристаллов. Они преломляют свет, исходящий от искусственного освещения города и создают свечение.

Полярное сияние чаще всего появляется из-за магнитных бурь или возмущений магнитосферы Земли. Это природное явление, представляющее собой многоцветное свечение, возникающее в определённых слоях атмосферы вследствие взаимодействия магнитного поля Земли с частицами солнечного ветра. Ожидается, что в декабре магнитосфера нашей планеты будет возмущённой 13, 18 и 29 числа. Магнитные бури вероятны 17, 27 и 28 декабря, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Добавим, что полярное сияние нередко удаётся заснять космонавтам, находящимся на Международной космической станции.

Вот, как выглядит полярное сияние из космоса. Фото: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев

Фото: прогноз магнитных бурь на декабрь