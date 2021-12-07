Космонавт Антон Шкаплеров назвал засорение околоземной орбиты важным направлением экологической работы

Говорил Антон Шкаплеров и об экологических проблемах Земли. Скриншот с официального Youtube-канала Верховного суда РФ.

На околоземной орбите находится более 10 тысяч тонн мусора. Об этом космонавт Антон Шкаплеров рассказал во время участия в экологическом семинаре Верховного суда РФ с борта МКС.

Такое количество мусора, по его мнению, - опасный фактор для космических аппаратов. Как сообщает ТАСС, космонавт назвал засорение околоземной орбиты важным направлением экологической работы. Антон Шкаплеров упомянул, что проблему можно решить за счёт создания специального "уборщика" мусора с геостационарных орбит. Эта задача уже включена в Федеральную космическую программу России на ближайшие годы.

Говорил космонавт и о экологических проблемах нашей планеты. Среди них он назвал незаконную вырубку лесов.

"Необходимо больше внимания уделять вопросам применения Лесного кодекса РФ, совершенствовать институты уголовной и административной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений", - подчеркнул Антон Шкаплёров.

В начале октября "Областная газета" писала о том, как на МКС прибыли актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и Антон Шкаплеров. Космонавт помогал съёмочной группе снимать игровой фильм с рабочим названием "Вызов".