К МКС отправили "Союз" с туристами и новогодними подарками

"Союз МС-20" причалит сегодня к "Поиску". Фото: Роскосмос

С Байконура сегодня стартовала ракета "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20". Он доставит на Международную космическую станцию космонавта-корреспондента Александра Мисуркина, двух космических туристов из Японии, а также новогодние подарки.

Ракета стартовала в 12:38. Стыковка с орбитальным домом произойдёт уже через 6 часов - в 18:41. Сам туристический полёт продлится 12 суток. 20 декабря космонавт и туристы уже вернутся на Землю, сообщили в Роскосмосе.

В состав экипажа входят: космонавт Роскосмоса, который будет впервые работать на станции в качестве корреспондента, Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано (он будет собирать видеоматериалы о полёте своего "шефа"). Туристы готовились к полёту с июня, преподавание шло на русском языке. Сами члены экипажа между собой общаются в основном на английском. Накануне их проводили из гостиницы "Космонавт" под песню "Трава у дома" на японском языке.

Отметим, что на орбите впервые заработает корпункт. Ожидается, что Александр Мисуркин будет подробно рассказывать о жизни и работе на станции.

Добавим, что космический корабль доставит на МКС новогодние письма и подарки от близких космонавтам, находящимся на орбите, а также любимые музыкальные произведения и домашние угощения к праздничному столу. Всего - 162 кг грузов, в том числе оборудование для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.

Напомним, что в октябре на орбите побывали актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Они снимали первый художественный фильм в космосе.

Космический стол по-японски: что будут есть участники 20-й экспедиции посещения МКС? Помимо стандартных наборов питания, для 12-суточного полёта Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано составлен набор из 24 японских блюд.В ближайшие дни на Международной космической станции можно будет: пообедать якитори — тушёным цыплёнком с юзу и перцем,

попробовать куриную кожу на гриле в соусе мисо,

полакомиться мясом красного снежного краба, приправленным кальмаром. Фото: Роскосмос