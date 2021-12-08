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8 декабря 2021, 12:30

В Сочи заметили яркую вспышку в небе

Звёздное небо

Учёным предстоит выяснить, смог ли долететь до Земли яркий болид, замеченный в Сочи. Фото: Галина Соловьёва

Яркий летающий объект заметиили жители Сочи. Он стремительно пролетел в небе и вспыхнул при сближении с Землёй.

По словам очевидцев, метеорит пролетел накануне поздно вечером и судя по всему не достиг Земли. Видео с болидом с видеорегистраторов местных жителей из Сочи и п. Лазоревское распространились в Интернете.

Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснял "Облгазете", что на высоте менее 30 км напор воздуха обычно разрывает пролетающие с большой скоростью болиды на мелкие пылинки или частицы и происходит яркая вспышка. Если удаётся получить несколько снимков с регистраторов из разных районов, то можно оценить высоту болида и предположить возможное место падения осколков (если что-то долетело до земли).

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Областная газета Свердловской области

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В Сочи заметили яркую вспышку в небе