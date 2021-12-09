Роскосмос рассказал о стоимости туров на космодром Восточный

"Восточный" - самый молодой космодром России. Фото: Роскосмос

На посещение космодрома Восточный взрослые россияне тратят около 10 тысяч рублей, дети - около 5 тысяч. О стоимости туров рассказали в Роскосмосе после обсуждения этого вопроса на встрече Президента РФ с молодыми учёными.

"Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный, согласно приложению к приказу ФГУП "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребёнка - не более 5 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Групповой тур на 100 человек с учётом туристической программы и с транспортным обслуживанием во время пусковой кампании обойдётся в 674 тыс. 110 рублей (6 741 рубль на одного).

Накануне вопрос обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых учёных. Студент Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми и это мешает популяризации науки. В качестве примера он привёл тур на космодром Восточный, стоимость которого, по его словам, на 3-4 дня составляет порядка 100 тыс. рублей. При этом большая часть этой суммы уходит на оформление разрешения. Глава государства высказался за развитие туризма на Восточном и возмутился высокими ценами за оформление таких туров.

"Восточный" - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома в Амурской области был осуществлён в 2016 году. Всего за всё время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз".

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