У землян есть только один шанс увидеть комету. После 3 января она покинет Солнечную систему. Фото: Московский планетарий

12 декабря комета Леонарда подлетит к Земле на минимальное расстояние и станет доступна для наблюдений невооружённым глазом. Расстояние между нашей планетой и кометой составит 35 млн км, это в 90 раз дальше Луны.

Наблюдать её Леонарда можно утром и вечером. При условии чистого и тёмного неба она покажется в виде туманного пятнышка.

"По вечерам комета видна очень низко над горизонтом в северо-западной части неба (в течение часа-двух), сразу после захода Солнца, а по утрам - перед восходом в северо-восточной части неба. 16 декабря комета пройдёт рядом с Венерой, по самой яркой планете можно ориентироваться при поиске кометы Леонарда и в остальные дни", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

У землян, в том числе у уральце есть только один шанс увидеть комету, которая станет ярчайшей кометой 2021 года. 3 января она пройдёт свой перигелий (минимальное расстояние от Солнца) и покинет Солнечную систему.

Комету открыл американский астроном Грегори Джордж Леонард в обсерватории Маунт-Леммон (Аризона, США) 3 января 2021 года. Она была названа C/2021 A1 (Leonard). В этом названии буква C означает "непериодическая комета", а сочетание "2021 A1" говорит о том, что это была первая комета, открытая в первой половине января 2021 года.

Комета Леонарда летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с, что на 6 км/с быстрее прошлогодней кометы Neowise. Из-за такой скорости положение кометы Леонарда в небе для наблюдателей с Земли ежедневно менятся. С середины декабря для наблюдателей Северного полушария видимость кометы Леонарда прекращается. Комета переместится на небесную сферу Южного полушария

Фото: Московский планетарий

Фото: Цифры у кометы указывают дату декабря.