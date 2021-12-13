В ночь на 14 декабря произойдёт пик звёздного дождя Геминиды

Метеорный поток Геминиды ежегодно длится с 4 по 17 декабря. Фото: Московский планетарий

В ночь на 14 декабря уральцы смогут наблюдать один из ярчайших метеорных потоков года - Геминиды. В час ожидается до 120 падающих звёзд, невооружённым глазом получится заметить несколько десятков метеоров.

Наблюдения лучше всего вести за городом после полуночи. Белые яркие метеоры покажутся в юго-западной части неба.

"Метеорный поток Геминиды - один из ярчайших, но, к сожалению, он не так известен в широких массах, так как наблюдать зимой метеорные потоки не комфортно и погода обычно не даёт шанса для наблюдения. Если выехать за город, то утром в юго-западной части неба можно за один час увидеть несколько десятков метеоров. Условия наблюдения Геминид в этом году благоприятные, так как Луна не помешает наблюдениям", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, что метеорный поток Геминиды ежегодно длится с 4 по 17 декабря. Ему на смену приходит звёздный дождь Урсиды, однако он уже не такой интенсивный: увидеть можно всего около 10 метеоров в час в период с 17 по 27 декабря.

Справка "ОГ" Звездопад Геминиды получил своё название благодаря созвездию Близнецов, в котором находится радиант (место вылета метеоров) потока (от лат. Gemini). Источником потока в отличие от большинства других звездопадов является не комета, а астероид Фаэтон. Он подлетает к Солнцу ближе любого другого известного астероида, поэтому его назвали в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с). Пик действия метеорного потока Урсиды приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. Радиант находится в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor – лат.), по которой и назван поток. Его родоначальницей является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle). По скорости пролёта метеоров поток очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Чтобы успешно наблюдать падающие звёзды, необходимы максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. Условия наблюдения Урсид в этом году – не благоприятны, так как может мешать подсветка Луны (19 декабря полнолуние).

В прошлом году астрофотограф из Ирбита Илья Янковский несколько часов вёл трансляцию звездопада Геминиды.

Карта нахождения радианта, из которого как-бы вылетают метеоры потока. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум.

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