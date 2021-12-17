Магнитная буря накроет Землю в последние дни 2021 года

Прогноз магнитных бурь на последние дни 2021 года и начало января. Фото: ФИАН

Перед Новым годом Землю накроет магнитная буря. Она продлится два дня - 27 и 28 декабря. Магнитосфера нашей планеты будет возмущённой также 29 декабря.

При этом в ближайшие дни, а также с 30 декабря по 13 января магнитных бурь не ожидается.

Такой прогноз дали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Учёные прогнозируют, что магнитная буря в конце 2021 года будет слабая, первого уровня из пяти. Она не опасна для здоровья. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым всё же стоит следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Иногда магнитная буря может приводить к сбоям в электрооборудовании и росту радиационной нагрузки на космические средства.

Напомним, что магнитосфера нашей планеты приходит в возмущённое состояние, когда в неё попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Одно из красивых проявлений магнитной бури – полярное сияние, которое не раз удавалось заснять космонатам с борта МКС.

До этого мощная магнитная буря на Земле была зафиксирована 4 ноября. Тогда регистрировалось одно из крупнейших в году полярных сияний.

"Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км", – рассказал ранее "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.