Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили воинов-ракетчиков с Днём РВСН

Антон Шкаплеров и Пётр Дубров уже не в первый раз выходят в эфир с борта МКС. Скриншот: YouTube-канал Роскосмоса.

Сегодня в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения (РВСН). С борта МКС космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили с этой памятной датой ракетчиков, их родных и близких, конструкторов, специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил Антон Шкаплеров, РВСН - надёжный гарант национальной безопасности и защиты интересов нашей страны. "Сегодня личный состав войск успешно осваивает новое стратегическое оружие", - сказал командир МКС. - "В том числе гиперзвуковое, совершенствует свои навыки и умения, добросовестно несет боевое дежурство и готов к немедленному выполнению поставленных задач".

Пётр Дубров подчеркнул, что достижения научных и производственных коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса России заслуживают высокой оценки.

"Используя самые передовые технологии, они активно работают над перспективными проектами, создают современные образцы стратегического вооружения, не имеющего аналогов в мире", - такие слова космонавта приводит ТАСС.

Поздравил воинов-ракетчиков с Днём РВСН и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что в современной непростой политической ситуации значение РВСН, их высочайший профессионализм и техническая мощь обретают особое значение.

"На территории Свердловской области располагается несколько подразделений Ракетных войск стратегического назначения", - в частности, сказал глава Среднего Урал. - "Уральские воины-ракетчики достойно служат, честно выполняют свой воинский долг, успешно решают задачи государственной важности по вводу в строй новых образцов стратегического оружия, укрепляют обороноспособность нашей страны".

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