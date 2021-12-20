Космический корабль с туристами "Союз МС-20" приземлился в Казахстане

В экипаж входили японские туристы. Фото: кадр из трансляции Роскосмоса

20 декабря на землю вернулся туристический экипаж космического корабля "Союз МС-20". Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

В составе экипажа были космонавт-корреспондент Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.

"Все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее. Корабль отделился от российского сегмента станции в 02:50:30 мск. Его двигательная установка в штатном режиме включилась на торможение в 05:18:56 мск, после чего он начал сход с орбиты. Вскоре после этого "Союз МС" разделился на три отсека", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Реабилитация экипажа будет проходить в течение 14-21 дня. Длительность восстановления будет зависеть от самочувствия космонавта и участников полёта.

Напомним, туристический экипаж отправился на МКС 8 декабря. Подготовка к полёту шла с июня. Космический корабль доставил на МКС новогодние письма и подарки от близких космонавтам, находящимся на орбите, а также любимые музыкальные произведения и домашние угощения к праздничному столу. Всего - 162 кг грузов, в том числе оборудование для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.