Стало известно, как встретят Новый год-2022 космонавты на МКС

Обычно на МКС также наряжают ёлку, но стараются не использовать стеклянные шары. Фото: Антон Шкаплеров

Космонавты на МКС встретят Новый год несколько раз – столько, сколько стран представлено на орбите. Сейчас космическую службу несут два представителя России, четыре астронавта из США и один из Германии.

Всего Международная космическая станция за сутки делает 16 оборотов вокруг Земли – встречает по 16 рассветов и закатов. На каждом из витков она будет пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января. То есть у обитателей орбитального дома есть возможность встретить новый год 16 раз. Они также смогут наблюдать за салютами. Фейерверки будут видны из космоса в виде вспышек, которые сравнимы с молниями.

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров во время сеанса связи с журналистами рассказал, что на новогоднем столе будут чёрная икра и мандарины. "Собираемся с Петром Дубровым делать селёдку под шубой, снимем на видео", – пообещал россиянин.

Известно, что 1 и 2 января российские космонавты будут отдыхать. В это время у них запланированы сеансы связи с близкими. С 3 января у космонавтов начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос, который запланирован на 19 января 2022 года. Антону Шкаплерову и Антону Дуброву предстоит проложить кабели между модулями "Причал" и "Наука".

"2022 год впервые в космосе будут встречать два экипажа! Вместе с нами его будут отмечать трое юйханьюаней (или тайконавты) на китайской космической станции "Тяньгун" - Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу. А чуть позже, в феврале, вместе с ними мы встретим год тигра. Самый интересный факт из моей биографии – это то, что я встречу Новый год на орбите 64-й раз! Как так, спросите вы? Это произойдёт потому, что мы облетаем Землю за сутки 16 раз", - рассказал также ранее на своей странице во "ВКонтакте" Антон Шкаплеров.