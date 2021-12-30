Российские космонавты приготовили селёдку под шубой в невесомости

Антон Шкаплеров рассказал, что в прошлый раз вместе с Александром Мисуркиным они готовили салат "Оливье" в невесомости. Фото: страница во "ВКонтакте" Антона Шкаплерова

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров сняли видео о приготовлении селёдки под шубой в невесомости. В шутку они назвали это кулинарным шоу "Космический Смак".

У космонавтов, находящихся на борту МКС, в запасах оказались сельдь, лук, картофель, свёкла и майонез – все необходимые ингредиенты для новогоднего блюда. Рыбу кулинары выкладывали из консервных банок, лук нарезали в специальном мешке, а затем выкладывали сверху на селёдку. Картофель использовался сублимированный и консервированный. Следующими слоями шли сублимированные морковь, варёный омлет и свёкла. Селёдку под шубой украсили сверху оливками.

"Создавать сей кулинарный шедевр в условиях невесомости было не так просто, но весело! Смотрите наше с Петром Дубровым кулинарное шоу "Космический Смак 2", - написал Антон Шкаплеров на своей странице во "ВКонтакте".

Космонавты на МКС встретят Новый год несколько раз – столько, сколько стран представлено на орбите. Сейчас космическую службу несут два представителя России, четыре астронавта из США и один из Германии. Всего Международная космическая станция за сутки делает 16 оборотов вокруг Земли – встречает по 16 рассветов и закатов. На каждом из витков она будет пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января.